Crece presion en Barcelona al filtrarse contrato de Messi

AP

MADRID

El Barcelona finalmente ha encadenado una serie de buenos resultados, un elixir de optimismo esta temporada.

Pero el club catalán no acaba de espantar las tribulaciones por asuntos ajenos a la cancha, apurándose ahora en cerrar filas en torno a Lionel Messi tras la embarazosa filtración de los detalles de su contrato.

El equipo derrotó el domingo 2-1 al Athletic Bilbao para su quinta victoria sucesiva en la Liga española, y así subir al segundo lugar de la clasificación por primera vez esta temporada. Pero toda la atención se ha centrado en averiguar el cómo — y el por qué — se difundieron los detalles del contrato de 555 millones de euros (673 millones de dólares) que el crack argentino firmó en 2017.

Es otra novela para un Barcelona que desde la pasada temporada — su primera sin títulos en más de una década — navega en aguas turbulentas, picadas por una crisis institucional y cargado de deudas en sus cuentas.

“El que haya filtrado el contrato de Messi no puede tener futuro en el Barça”, dijo el técnico del Barcelona Ronald Koeman. “Habría que respetar más a un futbolista que ha dado tanto al fútbol español. Hay que intentar saber cómo el contrato de Messi ha salido en la prensa. Es una mala intención de hacer daño”.

El periódico El Mundo reveló el fin de semana que el contrato que Messi firmó en 2017 con el Barcelona asciende a 555 millones de euros (673 millones de dólares). Incluyó los detalles de los ingresos fijos y variables que podrían ascender a casi 138 millones de euros (167 millones de dólares) por cada una de las cuatro temporadas que cubre.

Algunos interpretaron la revelación como un intento para socavar el vínculo sentimental que une a los hinchas del Barça con Messi, quien el año pasado se encontró con el rechazo del club al pedir su salida del club. La “Pulga” tendrá vía libre para marcharse al fin de la actual temporada.

“Hay que dejar aparte las cosas que se publican pero es muy complicado”, dijo Koeman. “Sin Messi no se puede aspirar a muchas cosas”, dijo Koeman.

El club azulgrana negó categóricamente ser responsable de la filtración y amenazó tomar medidas legales contra el periódico “por los perjuicios que se le puedan causar a raíz de esta publicación”.

También subrayó “su apoyo absoluto a Lionel Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen, y de dañar su relación con la entidad donde se ha formado deportivamente, hasta convertirse en el mejor jugador de la historia del fútbol”.

La revelación del contrato se produce en medio de la campaña para elegir un nuevo presidente del club.

El expresidente Josep Bartomeu, quien renunció en octubre tras ser criticado por Messi, también negó estar detrás de la filtración.

“Siento escuchar que yo he filtrado el contrato. Es totalmente falso”, dijo Bartomeu a la televisora catalana TV3.

“Messi merece lo que cobra tanto por motivos deportivos como comerciales”, añadió.

Joan Laporta, uno de los candidatos presidenciales para las elecciones que se realizarán el 7 de marzo, prometió investigar quién filtró el documento de salir elegido.

También resaltó que Messi genera un tercio de los ingresos del Barcelona y que se empeñará en que el delantero permanezca en el club. Laporta dijo que se comunicó con la “Pulga” para alentarle y que no se preocupe por la filtración de su contrato.

“Messi genera más ingresos que el dinero que cuesta”, dijo Laporta. “En nuestra candidatura hay un estudio que demuestra que Messi genera un tercio de los ingresos del Barça. Messi no ha arruinado al club, sino una Junta directiva que perdió la disciplina financiera desde 2015”.

Otro candidato presidencial, Víctor Font, dijo que Messi se merece cada centavo que ha cobrado y también procurará que siga en el club.