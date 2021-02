El caso venezolano

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

¿Saben ustedes que Venezuela, como país, duró una vez un largo período de 17 años sin ganar una Serie del Caribe? Ahora tienen otro de 12 , desde el2009. ¿Cómo puede suceder algo así para un país de tanta fortaleza y tradición?

La historia nos dice que los venezolanos participaron en la primera etapa del clásico caribeño, que se desarrolló entre 1949-1960, compitiendo con Cuba, Panamá y Puerto Rico. Hubo 12 series y Venezuela se fue en blanco en todas. Cuba 7, boricuas 4,Panamá 1.

Cuando se reanudó el evento en 1970 Venezuela estuvo en primera fila y ganaron la primera edición con Magallanes bajo la dirección de Carlos Pascual. El inicialista Gonzalo Marquez fue el MVP dando el triunfo a su país, precisamente en Caracas.

Obtuvieron su segunda serie 9 años después, en 1979 otra vez con Magallanes dirigidos por Willie Horton y con el bate del jardinero Mitchel Page. Ellos mantuvieron su ritmo ganador pues fueron campeones en 1982 ( Hermosillo, México), con el manager Alfonso Carrasquel. El MVP fue el receptor Baudilio Díaz.

Repitieron dos años despúes, en 1984 con las Aguilas del Zulia cuando la serie se celebró en Caracas . El manager fue Rubén Amaro y el MVP del clásico fue Terry Francona, actual manager de Cleveland y quien jugaba primera base. (Francona volvería a la Serie del Caribe como manager campeón con Aguilas Cibaeñas 1996).

Una 5ta. corona les llegaría en 1989, en Mazatlán el equipo representante fue Zulia y el manager Peter McKannin..El MVP de la serie fue el primera base Phil Stephenson.

Vino entonces una extensa sequía , y el 6to.título hizo su arribo en 2006 habiendo transcurrido 17 años. Esta serie se celebró en Caracas, los venezolanos tuvieron a los locales Leones, y el premio MVP cayó en manos del inicialista Ramón Hernández.

También obtuvieron el título en2009, tres años después en la ciudad de Mexicali, participaron los Tigres de Aragua , el manager fue Buddy Bailey y el MVP el lanzador Francisco Buttó, cuya labor fue mejor calificada que los pitchers.

Ahora tiene otro largo período sin ganar, desde ese 2009 y la gente se pregunta por qué sucede esto teniendo Venezuela tantos buenos peloteros. Por favor, chequeen el roster de los últimos 5 años y díganme los nombres más sonoros que participan. Tal vez ahí entiendan el porqué están tan detrás.

DE INTERES: Los Federales de Chiriqui han dado un paso en grande hacia la clasificación ganando sus dos primeros partidos. El domingo vencieron a Venezuela 6-3 y ayer a Colombia 9-5… Los Caimanes de Barranquilla, Colombia, se colocan en 0-2, camino de la eliminación… Este martes, Panamá juega contra Dominicana a las 6.30 Pm..Antes jugarán Colombia y Venezuela, y en el último partido México-Puerto Rico… Para el miercoles, Dominicana jugará el primer horario, 1.30 PM., contra los venezolanos…El infielder Jorge Mateo no hizo el viaje .Se informó que tuvo molestias físicas durante los entrenamientos en Santiago….El ingreso de fanáticos al estadio Teodoro Mariscal es por cada partido pues realizan un trabajo de limpieza entre uno y otro encuentro….la reunión fijada para ayer entre la directiva de Licey y Audo Vicente se pospuso para ´ hoy, me informó”el espía azul”… Ayer pregunté a varios pre candidatos al puesto si los habían invitado para una segunda entrada, y parece que solo Rafael Oscar Pérez fue privilegiado con ello, además de Audo ..,Cuestioné a Rafael sobre el caso y me dijo: “Es un proceso que está caminando y que debe de concluir esta semana. Una vez se decidan estoy seguro que usted lo sabrá de una vez”….

DE MLB: El pequeñin Dustin Pedroia finalmente decidió retirarse luego de estar bregando con lesiones los tres últimos años… Jugó durante 12 años, solo para Boston, en el período 2006-19..Sus números generales fueron promedio de .299, con 140 jonrones, 725 empujadas y 1805 hits… Cuatro veces bateó por encima de .300, fue novato del año en 2007 y MVP en 2008 (.317-17-83 con 231 hits, líder de la liga).. Ganó 4 guantes de oro, asistió a 5 juegos de estrellas y en salarios se lleva US$127 millones..Un buen jugador.

RECORDS DE LOS EQUIPOS

EN SERIES DEL CARIBE.

(Fuente: Antonio Puesán).

Aguilas Cibaeñas 67-45

Criollos de Caguas 44-49

Tomateros de Cullacán 30-29

Caribes de Anzoátegui 8-9

Federales de Chiriquí 1-0

Caimanes de Barranquillas 0-1