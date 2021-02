Mujeres de medios deportivos acusan a Mickey Callaway de acoso sexual

Agencias

Este lunes salió a la luz una información donde se le acusa a Mickey Callaway de acoso sexual por parte de cinco mujeres que trabajan en medios deportivos de los Estados Unidos.

De acuerdo a la publicación del medio The Athletic, Mickey Callaway, actual coach de de pticheo de Los Angeles Angels tuvo un comportamiento lascivo e indebido con las periodistas al mandar fotos íntimas.

El comportamiento de Callaway fue constante a lo largo de su carrera como coach, según el informe. Cinco mujeres describieron comportamientos que incluían fotografías "inapropiadas" de él y solicitudes de fotografías desnudas.

“En lugar de apresurarme a responder a estas acusaciones generales de las que me acaban de informar, espero tener la oportunidad de brindar respuestas más específicas”, dijo Callaway en un comunicado a The Athletic. “Cualquier relación en la que estuve comprometida ha sido consensuada, y mi conducta no tuvo la intención de ser irrespetuosa con ninguna de las mujeres involucradas. Estoy casado y mi esposa se ha enterado de estas acusaciones generales".

Callaway "acercó su entrepierna a la cara de un reportera mientras lo entrevistaba", entre otros comportamientos, según el informe de Brittany Ghiroli y Katie Strang. Varias mujeres dicen que el coach las incomodaba con comentarios no deseados sobre sus cuerpos y ropa.

Una mujer dijo que Callaway le dio masajes no deseados en el dugout y le envió una serie de solicitudes de fotos desnudas. Esta mujer dijo que el comportamiento de Callaway hacia ella abarcó su tiempo en New York y Anaheim.

Otro dijo que cuando Callaway era manager de los Mets, se ofreció a intercambiar información privilegiada por emborracharse con él. Mickey Callaway trabaja con los Angels desde 2019 después de ser despedido de los Mets.

Los Angeles Angels señalaron que "se toman esto muy en serio y realizarán una investigación completa con MLB", por lo que podría haber noticias muy pronto.