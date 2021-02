Clásico caribeño y Grandes Ligas

Héctor J. Cruz

Empezó ayer la Serie del Caribe 2021. Ya no está el atractivo de Cuba, este país fue dejado fuera hace dos años (dice el chisme que por orden de Donald Trump), y la Confederación del Caribe le dio entrada a dos nuevos países, Panamá y Colombia.

Con tanta fortuna, que en 2019 la Serie no pudo montarse en Venezuela porque el país estaba ardiendo de líos contra Nicolás Maduro, los panameños aparecieron de salvadores. No solo la montaron, también la ganaron, pese al “rumor” de que su beisbol es de menor calidad que los demás países del Caribe (lo cual es cierto).

Ahora, el clásico se monta de nuevo en México, que siempre está dispuesto a recibirlo pues tienen como cinco ciudades con buenos estadios y recursos económicos. Participan esta vez los campeones Aguilas Cibaeñas (RD), Criollos de Caguas (PR), Caribes de Anzoátegui (Venezuela), Tomateros de Culiacán (México) y Federales de Chiriquí (Panamá).Este año no hubo torneo en Panamá por motivos del Covid 19, el campeón del 2020 no quiso participar y la liga invitó a estos Federales, subcampeones.

El formato indica que cada club jugará 5 partidos, el viernes 5 se jugarán dos semifinales con los 4 clasificados (1-4 y 2-3), y el sábado la final con los finalistas.

DE MLB: Ayer corrió la noticia de que la oficina del comisionado de Grandes Ligas le habría hecho una nueva propuesta al sindicato que consiste en lo siguiente.. Posponer el comienzo de la campaña un mes (digamos para mayo), reducir el calendario a 154 juegos (en vez de 162), establecer el DH para ambas ligas (solo existe en la Americana, excepto en 2020), y repetir play offs ampliados, tal vez con 16 clasificados nuevamente. Imagino que debe haber un tiempo límite para una respuesta pues esto es sumamente relevante. Incluso, es probable que pospongan el inicio de los entrenamientos, que serían a mediados de febrero, pero de esto no se ha hablado.

DOMINICANOS: En otros movimientos, Hanser Alberto, infielder, llegó a un acuerdo con los Reales de Kansas City de un año condicionado. Irá como invitado a los entrenamientos y si hace el equipo ganaría US$1.6 millones…Alberto pasó los dos últimos años con los Orioles de Baltimore..:El lanzador Ivan Nova firmó con los Filis de Filadelfia y va invitado a los entrenamientos.. En 2020 estuvo con los Tigres de Detroit…

EL PRIMERO: Las Aguilas Domincianas tienen un trabuco en la Serie del Caribe. Ayer dieron su primera demostración con una fácil victoria de 5 por 1 sobre Caguas de Puerto Rico.. Carlos Martinez lanzó 5.2 innings de 3 hits , 6 ponches, 1 carrera aunque dio tres pelotazos. El manager Felix Fermín lo sacó en el 6to. dejando las bases llenas con dos outs, pero Luis Felipe Castillo resolvió cerrando el episodio.. Castilló tiro la 7ma. entrada también, Wirfin Obispo el 8vo. Y Fernando Abad el 9no… En el tercero, Juan Lagares le puso música al juego con una leña de 3 carreras, dio jonrón de tres, marcando la pauta. Dos innings después pegó hit remolcador de dos, y fue el héroe con el bate pues impulsó las 5 de Dominicana… El segundo encuentro de las Aguilas va esta noche, 11 PM hora de RD, vs. México y el lanzador será el difícil Cesar Valdez… Ayer viajó Jumbo Díaz quien el sábado recibió su última prueba de Covid 19 y fue negativa. Lo inscribieron por el cubano Yoanner Negrín…Robinson Canó pegó de 4-2, y estuvo bien en la defensa de la segunda… Yadier Molina, la estrella boricua, se fue de 2-0 ante su compañero en San Luis (Carlos Martínez), y en su último chance pegó un doble frente a Obispo.,.Luis Medina, el j oven que abrió por los boricuas, fue el mejor lanzador de la liga este pasado invierno. El es un prospecto relevante de los Yanquis, fue firmado en 2015 por 280 mil dólares… Todavía no tiene equipo en la Lidom pues no fue escogido en el draft de 2019 y actuó como refuerzo en borinquen…En Mazatlán están Francisco Peña y Quilvio Hernández, quienes el pasado fin de semana estaban afectados del Covid , pero se sanaron rápido..Así lo hicieron también el presidente Luis Abinader y Donald Trump..¿Lo recuerdan?....Super bien el servicio de CDN Deportes con la transmisión de los 3 juegos de la Serie del Caribe… Mucho talento periodístico con abundancia de los Gigantes del Cibao, del Escogido, del Licey, de las Estrellas (y nadie de las Aguilas)… Eso me recuerda que en el pasado, cuando las transmisiones eran desde el estadio Cibao, Licey o cualquier equipo distinto a las Aguilas era el campeón, pero se utilizaba solo aguiluchos….Ahora, el jefe es de la capital (Virgilio Rojo) y se nota el cambio…¿O no?.-.

GERENTE AZUL: Reitero el detalle de que este mediodía está pautada una reunión entre Audo Vicente y una comisión especial del Licey que busca un gerente general para el club y que lidera su presidente Dr. Domingo Pichardo.. Audo está en el grupo de entrevistados las dos últimas semanas, y mi apreciación personal es que podría ser el elegido.. No lo van a invitar para decirle que escogieron otro..¿Qué usted cree?.-.

LA ESTRELLA: El fin de semana, los Cardenales de San Luis adquirieron al antesalista Nolan Arenado, procedente de Colorado Rockies..Es un negocio Premium porque Arenado está ranqueado como uno de los grandes del momento, y tiene pacto de US$260 millones por 8 años, que finaliza luego del 2026..San Luis lo ha adquirido por un par de jugadores, y Colorado aportará US$50 millones como parte del acuerdo, el cual está en proceso y se anunciará en las próximas horas..En 2019, su última campaña completa, este señor bateó para.315 con 41 jonrones, 118 empujadas., ha asistido a 5 juegos de estrellas y desde hace 7 temporadas cada año le otorgan el Guante de Oro de la Liga Nacional.. En promedio, el cálculo dice que aporta 35 jonrones y 115 empujadas, y cualquiera quisiera tener un bate asi..San Luis contrató al lanzador Adam Wainwright, quien regresa con ellos por 1 año y US$8 millones… Wainwright tiene 38 años de edad y sus 15 años de liga mayor han sido con San Luis.. Todavía está pendiente Yadier Molina, quien está en la agencia libre y participa en la Serie del Caribe como inicialista de los Criollos de Caguas…

EL SHORT: Los Filis de Filadelfia decidieron no correr riesgos en el short stop y firmaron otra vez a Didi Gregorius, ahora por 2 campañas y US$28 millones. Le dieron mucho dinero, y posiblemente la segunda base la juegue Jean Segura o Scott Kingery… Los Filis tienen chequera abierta pues hace unos días firmaron al receptor T.J.Realmuto por cinco años y US$115 millones..Ellos van por todo, lo cual es mala noticia para Mets y Atlanta... Detroit firmó al receptor venezolano Wilson Ramos, quien había estado los dos últimos años en los Mets.. Aprovecharon para un movimiento malo con el dominicano Sergio Alcántara, infielder, a quien le dieron la baja..,