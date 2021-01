Águilas Cibaeñas definirán este viernes el equipo irá a la Serie del Caribe

SANTIAGO

El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles reveló la tarde del jueves que será este viernes cuando lleguen las últimas pruebas del Covid-19 que fueron realizadas a los jugadores y en base a los resultados determinará el equipo definitivo que representará al país en la Serie del caribe 2021 en Mazatlán, México.

Ovalles acudió a una conferencia virtual con la prensa nacional e internacional e intercambió informaciones sobre la salud de sus jugadores, calidad del equipo, pitcheo y metas de los aguilucho en el clásico caribeño.

“Estamos muy halagados con el equipo que hemos conformado para representar la patria y el compromiso que hicimos ayer con el Presidente de la República Luis Abinader lo vamos a cumplir en nombre de Dios,”, indicó Ovalles.

Elogió el ambiente de equipo que se respira entre los jugadores indicando que entre ellos hay hambre de ganar y deseo de lograr esa copa , por lo que confía en ellos cien por ciento.

El Gerente aguilucho informó que ya los jugadores que se encontraban en observación dieron negativo y se han incorporado al equipo, por lo que las Águilas conservan el núcleo de peloteros que fueron fundamentales para alcanzar el triunfo en la Liga Dominicana de Béisbol.

“Las últimas pruebas nos dirán qué hacer, si algún jugador no puede entrar al equipo será sustituido por un refuerzo con las mismas cualidades”, dijo el Gerente Aguilucho citando que los equipos no tienen límite para reforzarse pero que pretende conservar el grupo de jugadores que ya tienen el ritmo.

Las Águilas saldrán a las dos de la tarde hacia México desde el Aeropuerto Internacional del Cibao en un vuelo contratado por la Liga Dominicana de Béisbol Profesional con la empresa de transporte aéreo Sky High Aviation y viajarán en un avión Airbus A321 bajo la marca Sky Cana.



Rotación de pitcheo

Ángel Ovalles definió la rotación de pitcheo de las Águilas Cibaeñas como uno de los puntos fuertes del equipo citando que “Carlos Martínez y César Valdez han sido nombrados para los dos primeros partidos por su capacidad para lanzar dos veces en la serie”.

El Gerente elogió también la calidad que sus otros tres abridores presentan, citando que Joe Van Meter ha enseñado una gran capacidad competitiva, y que ataca mucho la zona de strike, Otero es un conocedor profundo del béisbol del Caribe y Maya el pitcher ideal para cerrar una primera ronda que será muy competitiva.

“Son todos veteranos que estarán en un estadio que no es de mucha ofensiva y estoy muy confiado en que obtendremos los resultados que esperamos”, precisó.



La ofensiva

“Aunque el estadio Teodoro Mariscal no es de ofensiva llevamos hombres que pueden controlar el bate como Melky Cabrera, Robinson Canó, Junior Lake, Johan Camargo, entre otros que pueden hacer ajustes en cualquier estadio'', le dijo Ángel Ovalles a los periodistas atendiendo una pregunta.

Indicó que pese a ello la confianza nunca será parte del club house de su equipo. Somos un grupo de gente con espíritu de ganadores y le agregamos hombres como Cano, Lake, que se han sumado con el mismo entusiasmo a nuestro proyecto.

Por otro lado, Ovalles informó que los aguiluchos Juan Lagares, Francisco Peña y Juan Carlos Pérez se mantienen en el equipo y se preparan para viajar a México si no se produce ningún contratiempo.