Masahiro Tanaka regresa a Japón después de 7 temporadas con los Yankees

Después de siete años con los New York Yankees, el derecho agente libre Masahiro Tanaka anunció este jueves que regresará a Japón para lanzar para los Rakuten Golden Eagles en la Nippon Professional Baseball League.

"He decidido regresar a Japón y jugar con los Rakuten Eagles en la temporada 2021", escribió Tanaka en Twitter. "Quería asegurarme y ponerme en contacto contigo, y agradecerte todo el amor y el apoyo que me has brindado durante las últimas 7 temporadas.

"Me siento extremadamente afortunado por tener la oportunidad de salir al campo como miembro de los Yankees de Nueva York y jugar frente a todos ustedes apasionados fanáticos. ¡Ha sido un honor y un privilegio! ¡Muchas gracias! "

Tanaka, de 32 años, viene de una temporada en la que se perdió un tiempo después de ser golpeado en la cabeza por un tiro de su compañero Giancarlo Stanton durante una práctica de bateo en vivo, acaba de completar un contrato de siete años y $ 155 millones.

Seleccionado dos veces al Juego de Estrellas, Tanaka pasó sus siete temporadas en MLB como abridor de los Yankees de 2014 a 2020 y fue uno de los lanzadores abridores más consistentes en las Mayores en ese lapso, con marca de 78-46 en 173 aperturas.

Logró récord de 3-3 con una efectividad de 3.56, en comparación con 4.45 en 2019, en 10 aperturas durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Se descubrió que Tanaka tenía un ligamento parcialmente desgarrado en el codo de lanzar durante la temporada 2014 y, a partir de ese momento, los Yankees intentaron darle un descanso adicional entre aperturas en ocasiones. Obtuvo un salario base de $22 millones en las temporadas 2018 y 2019 y $23 millones en 2020.

Lanzó bien en los playoffs durante su estadía en el Bronx, con marca de 5-4 con efectividad de 4.18, 44 ponches y 15 bases por bolas en 10 aperturas y 54 entradas. Tuvo su mejor carrera de postemporada en 2017, cuando tuvo marca de 2-1 con efectividad de 0.90, 18 ponches y tres bases por bolas en 20 entradas durante la serie divisional contra Cleveland y la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Houston.

Antes de unirse a los Yankees, Tanaka tuvo foja de 99-35 con efectividad de 2.30 en siete temporadas con los Rakuten Golden Eagles, ponchando a 1,238 rivales en 1,315 entradas.