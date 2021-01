La NBA ajustará su calendario para evitar saturaciones

ESPN

En un esfuerzo por combatir la acumulación de juegos en el calendario debido a los aplazamientos como resultado de la pandemia de COVID-19 en curso, la NBA anunció el miércoles que ajustará su calendario existente para evitar tener que completar demasiados juegos durante la segunda mitad de su temporada.

Para hacerlo, la NBA hará dos cosas: reprogramar los juegos que ya se han pospuesto, cuando sea posible, entre ahora y el receso programado de mitad de temporada de la Liga a principios de marzo; y reprogramar los juegos para la segunda mitad de la temporada, que aún no se ha anunciado, a fin de incluir más juegos cuando sea posible en la primera mitad.

Al hacer este anuncio el miércoles, la NBA hizo ambas cosas. Primero, programó un juego entre Portland Trail Blazers y Washington Wizards - originalmente establecido para la segunda mitad de la temporada - para el 2 de febrero. Luego movió el juego de Portland el 7 de febrero contra Charlotte Hornets, a la segunda mitad de la temporada.

Finalmente, programó un juego entre los Wizards y los Hornets el 7 de febrero, un juego que originalmente sería el 20 de enero, antes de tener que ser pospuesto.

Hasta la fecha, la NBA ha tenido que posponer 22 juegos debido a que los equipos no tienen suficientes jugadores debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga. De esos 22 juegos, 12 han involucrado a dos equipos: los Wizards, que no jugaron del 11 al 24 de enero, y los Memphis Grizzlies, que no han jugado desde el 18 de enero y no regresarán antes del partido del sábado en San Antonio al menos.

Como resultado de que el virus causó estragos en varios equipos, la Liga endureció sus protocolos a principios de este mes para intentar frenar la propagación del virus. En una señal de que esos cambios están funcionando, la NBA vio solo una nueva prueba positiva esta semana en su anuncio conjunto semanal con la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol el miércoles por la tarde.

Eso está significativamente por debajo de las últimas dos semanas, en las que las dos partes informaron 11 y 16 pruebas positivas, respectivamente.