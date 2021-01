Héroes especiales Series del Caribe

Héctor J. Cruz

Procede recordar a todos que la Serie del Caribe es una competencia de clubes campeones que enfrenta a los ganadores de los torneos invernales de la región. En su nacimiento en 1949 participaron equipos de Panamá, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, con los cubanos dominando 7 de los 12 eventos celebrados.

A la llegada de Fidel Castro a Cuba se prohibió el deporte profesional allí, su liga desapareció y por ahí se fue el clásico caribeño sin hacerse adulto. Luego, a fines de los 60, iniciativas de venezolanos y boricuas, y algo de dominicanos, restablecieron el evento, pero solo con tres países: Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Eso fue en 1970, pero a partir de 1971 añadieron a México como invitado con su liga invernal del Pacífico.

Recientemente, este evento estaba frizado en su formato. Se buscaron varias fórmulas para despertar nuevo interés, pero se llegó al ridículo de crear unos play offs con posibilidad que un club con record negativo en la regular pudiera ser campeón. Y eso sucedió.

El caso es que el último renacer del evento lo aportó Cuba , invitado especial a partir del 2015, aunque siempre hubo que pedir permiso a los americanos por aquello del bloqueo comercial de Estados Unidos a la isla. Las cosas se complicaron con Donald Trump (también la pelota), y Cuba quedó fuera desde la serie pasada.

Ahora entraron Panamá, en un regreso espectacular pues ganó en casa en 2019, y Colombia, que tiene una liga en crecimiento en la región de Barranquilla. Lo primero que se dijo fue que estos dos países tenían un beisbol de menor calidad, pero los panameños ganaron en su primer intento y callaron bocas. (Ahora, la Lidom se llena de panameños en cada invierto).

Para los dominicanos, ha habido muchos héroes..Desde Manuel Mota, manager y jugador en 1971, campeón de bateo y MVP, además de que otorgó al Licey su primera de 10 coronas logradas a través del tiempo. Tom LaSorda, que ganó con Licey en 1973…Rico Carty, con sus cinco jonrones en 6 juegos en 1977…

Gerónimo Berroa, MVP dos años seguidos (1990 con Escogido, 1991 con Licey)…Y Neifi Pérez, MVP dos seguidos también, 1998 reforzando a las Aguilas de Tony Peña, y 1999 reforzando al Licey de Dave Jauss.- Los misceláneos son muchos y variables.

DE MLB: Había la sospecha y se cumplió: nadie fue electo para Cooperstown 2021, pero este año habrá ceremonial (el 25 de julio)..Serán instalados dos peloteros, Derek Jeter y Larry Walker, quienes fueron electos en la suspendida ceremonia del 2020 por motivos del Covid..Ellos serán acompañados por Ted Simmons, antiguo receptor elegido por un comité especial, y un familiar de Marvin Miller, histórico director ejecutivo del sindicato de peloteros…En total, 9 veces ha sucedido No Elección para Cooperstown, y la anterior ocurrió en 2013…. Schilling alcanzó 71.1 % y según los cálculos le faltaron 16 votos.. Barry Bonds 61.8% y Roger Clemens 61.6%, lo que significa que será bien difícil que ambos entren el próximo año, cuando estarán en su décima y última oportunidad.. Omar Vizquel se quedó en 49.1% y muchos creen que el venezolano tiene los méritos, los periodistas USA le niegan el visto bueno…Sammy Sosa tuvo 13.9% el año pasado, ahora subió a 17.0 % y terminará el año 2022.. Manny Ramírez, en su 5ta. presencia, tuvo 28.2%, igual que en 2020…Aramis Ramirez sacó 4 votos, el 1%, y ya no estará más pues no obtuvo el requerido 5%...Schilling lanzó anoche un comunicado diciendo que prefiere no estar en las boletas del próximo año, que lo saquen, por favor… Sosa, de su lado, agradece que lo nominen y no se incomoda la baja votación, aunque con su caso hay mucha injusticia…. En movimientos de ayer, los Filis están pactando con el receptor T.J.Realmuto por 5 años y US$#115.0’ millones, muchísimo dinero. El puede aportar 20 jonrones y 80 empujadas, y está calificado como el mejor receptor defensivo de la actualidad…. El infielder Marcus Semien, ex de Oakland, firmó por un año y 18 millones con Toronto, y Freddy Galvis por un año con los Orioles de Baltimore.

DE INTERES: Las Aguilas Cibaeñas, los campeones, visitarán Palacio Nacional esta tarde a las 4..Allí mostrarán la copa al presidente Luis Abinader, y también recibirán la clásica bandera para la Serie del Caribe….El Ministro de Deportes, Francisco Camacho, anunció que tiene el Covid19, y le deseamos pronta recuperación…