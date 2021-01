ESPN

A horas de que el Salón de la Fama de Cooperstown y la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anuncien los resultados de la votación del 2021, crece la percepción de que ningún candidato recibiría el 75% de apoyo del jurado para ingresar al nicho de los inmortales de la pelota estadounidense.

Tim Mead, presidente del Salón de la Fama, anunciará los resultados de la votación en un programa de televisión el martes a las 6:15 pm ET. Si alguien consigue los votos necesarios, será homenajeado en la ceremonia de exaltación del domingo 25 de julio en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown, junto a la promoción del año pasado, compuesta por Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y el fenecido Marvin Miller, el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA).

Además, como parte de las festividades, el sábado 24 serán reconocidos los narradores ganadores del Premio Ford C. Frick del 2020 (Ken Harrelson) y el 2021 (Al Michaels) y los escritores ganadores del Premio J.G. Taylor Spink del 2020 (el fallecido Nick Cafardo) y el 2021 (Dick Kaegel).

Debido a la pandemia del coronavirus, el ceremonial del Salón de la Fama del año pasado fue cancelado, algo que no había ocurrido en seis décadas. Cooperstown no tuvo actos de juramentación en 1950, 1958 y 1960 después de que la votación no resultó en nuevos electos, mientras que no se celebraron comicios en 1940, 1941 y 1943. En 1942 , Rogers Hornsby fue elegido pero no hubo ceremonia debido a las restricciones de viaje en Estados Unidos relacionadas con la II Guerra Mundial.

La boleta que mandó el Salón de la Fama a los miembros de la BBWAA con derecho al voto en noviembre pasado estuvo compuesta por Bobby Abreu, Barry Bonds, Mark Buehrle, A.J. Burnett, Roger Clemens, Michael Cuddyer, Dan Haren, LaTroy Hawkins, Todd Helton, Tim Hudson, Torii Hunter, Andruw Jones, Jeff Kent, Andy Pettitte, Aramis Ramírez, Manny Ramírez, Scott Rolen, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Nick Swisher, Shane Victorino, Omar Vizquel, Billy Wagner y Barry Zito.

Del grupo, Buehrle, Burnett, Cuddyer, Haren, Hawkins, Hudson, Hunter, Aramis Ramírez, Swisher, Victorino y Zito son debutantes, mientras que el resto regresaba, incluyendo a Bonds, Clemens, Schilling y Sosa para una novena y penúltima oportunidad.

De acuerdo a la recopilación que conduce Ryan Thibodeaux anualmente, ninguno de los candidatos alcanza el 75% necesario, cuando se ha revelado como votaron 176 escritores, alrededor de un 44% del jurado. El año pasado, 397 escritores ejercieron su derecho al voto de un total de 409 papeletas enviadas por el Salón de la Fama.

Con los sufragios publicados, los jugadores con la mayor votación son Schilling (74.4%), Bonds (72.2%), Clemens (71.6%), Scott Rolen (62.5%) y Todd Helton (51.1%). Ninguno de los candidatos latinoamericanos se acerca a esos porcentajes. El curazoleño Andruw Jones ha sido anotado en el 40.9% de las papeletas, seguido por el venezolano Omar Vizquel (40.3%), los dominicanos Manny Ramírez (33.7%) y Sammy Sosa (22.2%), el venezolano Bobby Abreu (11.9%) y el quisqueyano Aramis Ramírez. (0.6%).