El Martillo Aaron entre los primeros 5

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Cuando uno echa una mirada a los mejores peloteros de Grandes Ligas de siempre los nombres surgen fácilmente, y tal vez sería necesario establecer esas escogencias por épocas.

¿Por qué? Todos los tiempos son distintos, y aunque el beisbol sigue siendo el mismo juego usted ve que para un lanzador abridor obtener una victoria es bien difícil porque “los mejores” de ahora solo lanzan “5 sólidas entradas”. La decisión de los juegos se produce en la segunda mitad.

Babe Ruth y Ty Cobb dominaron los primeros tiempos, amen de Cy Young, que lanzaba casi todos los días y llegó a sumar 511 victorias. Luego, Lou Gerigh, Ted Williams, Willie Mays, Stan Musial,y otros brillantes en las décadas siguientes. Inclusive grandes nombres de la Epoca de los Esteroides”, entre los cuales están metidos Alex Rodríguez y Barry Bonds, uno “confeso”, otro por sospechas y evidencias.

Pero Hank Aaron,fallecido el pasado viernes a los 86 años , está en el grupo de los mejores de siempre por su longevidad y consistencia ofensiva. No tanto por su defensa, aunque ganó 3 guantes de oro,y duró el juego por espacio de 23 años con números extraordinarios.

Aaron y Mays fueron los grandes jonroneros de la época pos-Babe Ruth, quien despachó sus 714 en el período 1914-35…Cuando Aaron rompió su marca el 8 de abril de 1974 habían pasado algo más de 33 años. Mays lo acompañó en ese dominio jonronero de los 50 y los 60, pero la estrella de los Gigantes se había quedado en 660.

Aaron continuó su largo camino y terminó con 755, record que fue roto por Bonds en 2007 para terminar con 762..( Ese año,.Bonds tuvo 28 jonrones y 66 empujadas, pero recibió 132 bases por bolas porque sencillamente el pitcher contrario no quería lanzarle nada bueno. A Bonds no lo volvieron a contratar para el 2008, y algo similar le hicieron a Sammy Sosa, quien también estaba en forma en su última temporada. Pero el “sistema” les dijo a ambos que ya estaba bueno y los despachó a sus hogares. Bonds es primero de por vida en bases por bolas con 2558 y en bases intencionales con 688).

Aaron disparó 3771 hits, 3ro. mejor de siempre, y es primero en empujadas con 2297. Si usted es experto o amante del beisbol revise bien sus números, y se quedará asombrado.

DE INTERES: Este próximo sábado 30 viajan las Aguilas Cibaeñas a Mazatlán, para el compromiso en la Serie del Caribe.. Este lunes en la mañana tendrán la primera práctica con la presencia de todos los refuerzos, incluyendo gente del calibre de Robinson Canó y Ronald Guzmán… Ahora, muchos empezarán a buscar en el pasado a ver cuáles han sido los mejores equipos de siempre por Dominicana.. Van a encontrar muchos, de muy superior calidad..Denlo por seguro… Las Aguilas están bregando con el expediente del Covid 19 pues tienen varios jugadores contagiados, además del presidente Quilvio Hernandez y posiblemente el receptor Francisco Peña… Hace cuatro días que le hice una entrevista Zoom a Peña para Listin, pero lucía muy bien..…Me dice el Dr. Eward Guzmán que estos positivos de las Aguilas son asintomáticos, y le están dando seguimiento cercano a ver quiénes pueden ir a Mazatlán… Falleció Monchin Pinedo, ex dirigente olímpico y presidente de la Federación Dominicana de Beisbol..Ayer, las Aguilas informaron del deceso de Margarita Pérez, quien en un período fue de las mascotas del club. Le llamaban El Aguilón…

DE MLB: Los Yanquis siguen añadiendo lanzadores a su rotación ..Ahora consiguieron al derecho Jameson Taillon procedente de los Piratas por 4 novatos. Taillon es un ponchador, más o menos tiene casi 9 ponches por cada 9 innings, y no lanzó en 2020 por motivos del Covid.. Fue compañero de Gerrit Cole años atrás en Pittsburgh, asi que se juntarán de nuevo…Los demás miembros de la rotación de los Yanquis son Luis Severino,Domingo German, Morgan Montgomery, Deivi García y Michael King…Unos están sembrados, otros son candidatos… En el fin de semana, Boston formalizó contrato de dos años con el boricua Kike Hernández, ex Dodger que puede ser utility de segunda y los jardines..Tambien al lanzador derecho Garrett Richards….Los Angelinos firmaron al colombiano José Quintana, pitcher zurdo,. quien había estado con los Cubs los dos últimos años…Ryan Zimmermann, inicialista, volverá por un año con su club Nacionales de Washington… Los Reales de Kansas City firmaron a Wilson Betemit Jr., quien es pitcher y no infielder, como su padre…. T.J. Peña ((Tony Peña Jr.), fue designado entre los coaches de Kansas City y tendrá esa experiencia por vez primera en su carrera… T.J es coach de las Aguilas y en Kansas tendrá funciones en el infield….El receptor Jason Castro fue firmado por los Astros de Houston, y Austin Romine lo hizo con los Cubs….