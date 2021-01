MLB y Joe Biden

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

Llegó Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y muchos creen que el mundo respira con la salida de Donald Trump. Claro que es una apreciación exagerada porque durante los cuatro años del trumpismo no hubo un mal mayor, solo mucho desorden e irrespeto a todo y a todos. Pero no se produjo una guerra nuclear y los mexicanos sobrevivieron.

Incluso los deportes, que durante sus cuatro años se negaron asistir a la Casa Blanca por el tema del racismo y la violencia policial contra los negros. Todos saben que hay deportes en que la mayoría de atletas son negros, o como ellos les llaman “afroamericanos”, y por ahí se coló ese café.

Ahora llega Biden, un señor de 78 años que tiene más de 60 en la política USA pues por mucho tiempo fue senador y dos veces vice con Barack Obama. Es decir que se las sabe todas y una más, y tiene la ventaja (para los demás) de que no podrá buscar reelección porque en 2024 tendrá 82 años de edad y eso está prohibido.

¿Y donde ubicamos a Biden con el beisbol, con la MLB, extensivo a los demás deportes? El caso es que Biden llega concentrado en enfrentar el Covid 19 y el proceso de vacunación para una población de 350 millones de personas. La Casa Blanca ha dicho que planean vacunar 1 millón cada día, desde ya, y que en los primeros 100 días de gobierno serán 100 millones de vacunas.

Dicen datos sobreestimados de CNN que si logran ejecutar ese plan estarían finalizando en la primavera del 2022, pero no debe ser tanto así. Solo que es doble dosis, y por eso algunos expertos lo ponen tan lejos.

Mientras tanto, vacunarán, igual que aquí, personal proritario como el sector Salud, Maestros, Policias Militares de servicio, mayores de 60 años, y también pudieran incluír ahí a todo aquel que esté involucrado en el mundo del espectáculo deportivo profesional, como atletas, ejecutivos, médicos, etc. Solo que el deporte tiene un alto contenido de público joven, y ahí estaría el gran problema.

Si los deportes profesionales, como el beisbol, NBA y el fútbol, se desarrollan normal, ¿se mantendrá la ausencia de público? Tema este complicado, pero que deberán resolver pronto.

A mediados de febrero empiezan los entrenamientos, y la campaña a principios de abril.

DE TORONTO: Los Azulejos han firmado al jardinero George Springer en pacto de 6 años por US$150 millones, es decir un promedio de US$25 millones por temporada..¿Es mucho dinero para este jugador, está sobrevaluado? Posiblemente sí…Springer tiene 31 años de edad y le están comprando el resto de sus días buenos en MlB.. Está en las mayores desde 2014, siempre con Houston. En 2019 tuvo promedio de .292 con 39 jonrones y 96 remolcadas, su mejor campaña.. En 2020 tuvo .265-14-32 en la temporada del Covid 19.. De por vida es un bateador de .270 con 174 jonrones… ¿Cuánto ganó el año pasado? Tenia pacto de US$21 millones, cobrando el equivalente del 37%, es decir US$7.8 millones.. Toronto se está armando bien para dar batalla en el Este de la Americana, junto a Tampa, Yanquis y Boston, porque los Orioles hace mucho no sacan la cara… En los jardines, el equipo tiene a Lourdes Guriel, Randall Grichuk y el dominicano Teoscar Hernández, quienes están fijos. Sin embargo, con la llegada de Springer alguien saldrá perjudicado y pasará a designado o lo cambiarán por pitcheo en los próximos 60 días.

CON HOUSTON: El jardinero Michael Brantley se queda en Houston, donde ha estado los dos últimos años..Es un veterano de 12 años en las mayores y 33 de edad… En 2019 su bateo fue de .311-22-90, y en 2020 finalizó con .300-5-27… Su salario fue de 16 millones (o el 37% que terminó en US$5.9 millones.. Ahora lo firmaron por dos años y US$32 millones, que es mucho dinero para ´él..Ahí hubo un gran trabajo de su agente. Houston lo retiene porque perdieron a Springer y Josh Reddick está en la agencia libre… Para candidatos en los jardines tienen a Kyle Tucker, algunos novatos , entre ellos al dominicano José Siri, quien irá a los entrenamientos a buscar un puesto.

LA ROTACION: El zurdo Jon Lester firmó con los Nacionales de Washington por un año. En su última actuación completa, 2019 con los Cachorros, Lester tuvo 13-10 con 4.46 de efectividad, y ya no es el hombre de años atrás.. Irá a un club que tiene tres estelares en rotación: Max Scherzer, Patrick Corbin y Stephen Strasburg… El buscará ser un 5to. abridor en una competencia frente a gente más joven. Tiene 37 años de edad y de por vida 193 victorias, 111 derrotas, y efectividad de 3.60.

DE INTERES: Este jueves fue día no laborable en el país, sábado, domingo y lunes tampoco.. Corren para el lunes el Día del natalicio de Duarte, que cae el martes 26… Mucha vagancia, algunas fiestas, y cuidadito con el Covid…Mis condolencias para el ingeniero Manuel Estrella, empresario y entusiasta del fútbol por el fallecimiento de su madre profesora Anda Gloria de la Cruz de Estrella….Los chicos de la ACD van hoy a un segundo intento por elegir una nueva directiva y un nuevo presidente entre Jorge Torres y Américo Celado. La primera vez, el viernes 8, el asunto quedó empate a 91..Ayer los invité a ambos a un debate por TV, en La Hora del Deporte, y ambos me dijeron que tenían compromisos de familia. El país no está acostumbrado a “eso”, pero algún día alguien debe empezar para que la gente sepa qué tipo de líderes elige…Creo yo… Las Aguilas Dominicanas que van a la Serie del Caribe tienen prácticas el lunes, me comentó Angel Ovalles.. Me dijo, además, que ya está prácticamente curado del Covid19…