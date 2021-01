El mundo del golf en gráficas

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Vivimos en un mundo que se mueve a una increíble velocidad, y con el desper­tar lento pero seguro del deporte, se suceden noti­cias que impactan y que se convierten en tendencia. Aquí varias de las más des­tacadas en imágenes.

UP and Down

* FEDOGOLF lanza apli­cación. Buena noticia, pues ahora se maneja to­do de manera virtual. Gran muestra de que nuestra fe­deración se moderniza.

*Felicidades a la fa­naticada Aguilucha. Muchos años sin “ver a lin­da que terminaron el lu­nes con el triunfo sobre el trabuco que eran los Gi­gantes. Serie inédita en un año atípico, celebrada en­tre dos equipos de la zona norte. Felicidades también para LIDOM comandada por mi gran amigo Vitelio Mejía.

*LPGA Tour inicia esta semana en Mia­mi. Con tres eventos en lí­nea, el tour femenino ve­rá acción a partir de esta semana en Florida, arran­cando un año que prome­te y que viene cargado de eventos.

SEPA MÁS

Ángel Cabrera

en problemas

Acusado.

El Pato “la macó”. Si se te nubla la mente con la fa­ma, y te crees invencible e infalible, eventualmen­te la pagas, y es lo que le pasó a Angel Cabre­ra, quien fue apresado en Brasil acusado de vio­lencia de genero, no por una, sino por dos muje­res. ¡Va pa’ Argentina “de aire”!