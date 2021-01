Karl-Anthony Towns dio positivo a COVID-19

AP

La estrella de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, dijo este viernes que dio positivo por COVID-19.

El diagnóstico es especialmente difícil para Towns, cuya madre, Jacqueline Cruz-Towns, murió a los 59 años el 13 de abril debido a complicaciones del COVID-19. Ella había lidiado con el virus durante un mes.

Towns dijo antes de la temporada que otros seis miembros de la familia también murieron debido a complicaciones con el virus.

"Antes del juego de esta noche, recibí otra llamada terrible y di positivo por COVID", dijo Towns en un comunicado compartido en las redes sociales. "Me aislaré de inmediato y seguiré todos los protocolos. Rezo todos los días para que esta pesadilla de un virus desaparezca y les ruego a todos que continúen tomándolo en serio tomando todas las precauciones necesarias.

"Me rompe el corazón que mi familia, y en particular mi padre y mi hermana, sigan sufriendo la ansiedad que acompaña a este diagnóstico ya que sabemos muy bien cuál podría ser el resultado final. Para mi sobrina y sobrino ... . Te prometo que no terminaré en una caja junto a la abuela y superaré esto ".