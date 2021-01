Conocerán este viernes objeción a archivo caso David Ortiz

Santo Domingo, RD

El ex jugador de Grandes Ligas, David Ortiz, deberá comparecer este viernes al Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional donde se conocerá la objeción al dictamen del Ministerio Público al archivo de la querella que presentó en su contra su ex compañera sentimental por supuesta violencia intrafamiliar.

El ex jugador de los Medias Rojas de Bostón, está citado para las 9:00 de la mañana, para conocer de la audiencia de objeción al dictamen de la Fiscal Rosalba Ramos.

El proceso será ventilado en el salón de audiencias de la Cuarta Sala Penal, ubicada en la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, puerta 302.

Los doctores Jorge Lora Castillo, Fidel Pichardo Baba y Jorge Lora Graciani, consideraron que Ortiz se ha convertido en el único hombre en la República Dominicana, que es favorecido por la Fiscalía, en una querella por violencia de género, mientras que los demás hombres con la misma acusación han sido apresado y les han solicitado medida de coerción por ante la Oficina de Atención Permanente.

La objeción fue interpuesta por la señora Fary Almánzar Fernández, excompañera sentimental del ex pelotero a través de sus abogados Lora Olivares, Pichardo Baba y Lora Castillo.

El recurso fue notificado al ex pelotero de Grandes Ligas, mediante el acto de alguacil, número 324-2020, el 13 de agosto del pasado año, donde advierten que el ex pelotero no puede prevalerse de absurda, aviesa e ilegítima decisión de archivo dispuesta por la Fiscalía del Distrito Nacional hasta que el juez de instrucción competente decida sobre la objeción.

La Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Genero e Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, dispuso el archivo de la denuncia por violencia de género contra Ortiz.