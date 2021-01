Detectan 30 casos de covid-19 en 'burbuja' olímpica de República Dominicana

EFE

Santo Domingo, RD

El Comité Olímpico Dominicano informó este jueves de 30 positivos a la covid-19 entre las personas que están recluidas en una 'burbuja' que ha sido creada para proteger de la pandemia a los deportistas olímpicos.



Las 30 personas son tanto atletas como personal de apoyo, según un comunicado del Comité Olímpico, que no aportó más precisiones sobre los afectados ni sobre su estado de salud.



Los positivos se han producido luego del regreso de las festividades navideñas y de fin de año, ya que todos los participantes en la 'burbuja' dieron negativo en una prueba realizada el 20 de diciembre pasado.



A mediados de noviembre se detectaron otros catorce positivos en la 'burbuja', que se montó a finales de septiembre en el Albergue Olímpico, ubicado en el centro de Santo Domingo, con el objetivo de proteger a los deportistas que están clasificados a los Juegos de Tokio o que tienen opción de hacerlo.



Al igual que en esa ocasión, los 30 nuevos positivos fueron aislados inmediatamente y se tomaron las medidas preventivas correspondientes, siguiendo el protocolo de las autoridades del Ministerio de Salud Pública.



En la 'burbuja' dominicana viven unas 120 personas, incluidos atletas, entrenadores, preparadores físicos y otro personal de apoyo, de las selecciones masculina y femenina de boxeo, así como las de balonmano, entre otras disciplinas.



El seleccionado femenino de voleibol dominicano, clasificado a Tokio, no entró a la concentración y se mantiene entrenando en el pabellón de ese deporte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital.



En estos momentos, República Dominicana está experimentando un aumento de los contagios de covid-19 posterior a las festividades de fin de año.



El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 1.104 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, periodo en el que no se produjeron decesos por la enfermedad.



Los nuevos datos elevan a 187.487 el número de infectados de coronavirus en el país y a 2.428 el de fallecidos.