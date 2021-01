Nota especial al Comité Olímpico

Héctor J. Cruz

Ya es un hecho que Luisin Mejía dejará la presidencia del Comité Olímpico Dominicano el 29 de este mes. Quienes le rodean y simpatizan no están de acuerdo con ese paso pues, en primer lugar no entienden los motivos del por qué da ese paso. Pero deben de saber que, si existieren razones personales de tal determinación, nunca serán conocidas públicamente (al estilo Luisín, siempre un misterio).

Lo que deseo resaltar es que no me parece probable que se produzcan líos alrededor del COD provocados por los dirigentes federados que no están de acuerdo con el ascenso de Antonio Acosta. ¿Mis motivos para tal aseveración? Es que corresponde al propio Luisin evitar líos y ruidos que lleguen hasta los predios del Comité Olímpico Internacional, del cual es miembro con voz y voto.

Al contrario, Mejía debe propiciar un ambiente de aprobación tranquila y un proceso normal en que Acosta asuma la presidencia por los próximos dos años. Y en que la Navidad del 2022, o en enero del 2023, haya nuevos candidatos a la presidencia del COD, incluyendo al propio Acosta, si así lo decide.

Suficiente ruido negativo enfrenta Luisin ahora con la iniciativa del ex presidente de Esgrima Junior Arias Noboa y su abogado Tomás Castro, quienes le tienen montado un doble rollo: uno en la justicia dominicana y otro en el seno del COI.

No es mi campo esto de chismes y luchas de grupos en el Olimpismo local, pero es necesaria esta precisión pues será de beneficio para muchos . No siempre un sucesor es de la simpatía de todos, pero en este caso se culpa a la propia asamblea federativa que escogió a Acosta como su primer vice hace par de años.

Si lo eligieron aquella vez, deben aceptarlo ahora. Acosta venció a José Manuel Ramos, de Ecuestre, 41 por 27, en aquella contienda. Luisin, por cierto, fue el único candidato y recibió 56 votos y 12 fueron nulos (la oposición no lo votó).

Dejo una ventanita abierta para estar equivocado, pero creo que las cosas irán normales en el COD. Luisín no permitirá que le salpique ese “lío”.. .

DE INTERES: Ganaron los Gigantes el segundo, ponen la serie 2-0 y esta noche va el tercer choque en casa, el Julián Javier de San Francisco de Macorís…. El refuerzo Paolo Espino (Toros), tuvo problemas en el primer inning cuando permitió dos vueltas, por triple de Jonathan Villar, doble de Juan Lagares y hit de Rangel Ravelo..A partir de ahí no hubo más nada, en total tiró 6 entradas, 5 hits, 5 ponches y dos carreras retirando 10 de los últimos 11…. Yunesky Maya no pudo completar 5 innings aceptando 3 carreras en 4.2 innings.. Ronald Guzmán volvió a hacer de las suyas, igual que Kelvin Gutiérrez y José Siri… Estuvo en acción Richard Ureña, en la segunda, pegó doble y hit remolcando una…Para hoy, el zurdo Andy Otero enfrenta al derecho Chris Ellis, de los Gigantes…El partido de anoche fue dedicado a los miembros de las cadenas de radio y TV de las Aguilas, un gesto muy apropiado..Mendy López hizo el lance de la primera bola, y también la simpática Pamela Sued, santiaguera full, hija de José Guillermo Sued, quien en sus tiempos de juventud fue locutor comercial de las Aguilas..¿Lo recuerdan?.-El manager Luis Urueta también dio chance de juego al receptor Wilin Rosario y dejó en la banca a Juan Francisco y al short Oneil Cruz….En la serie regular, los Gigantes le ganaron la suya a las Aguilas….El boletin semanal de Salud Pública, emitido ayer, dice que no hubo positivos en los equipos Aguilas y Gigantes…. Una buena noticia, pues parece que podrán terminar la final sin problemas de Covid-19….Las Aguilas iniciaron su serie ante los Toros perdiendo los dos primeros, luego ganaron 4 de 5…Eso otorga cierta esperanza a los cibaeños de Santiago….Junior Lake iba para Venezuela, pero ya no va…Otros jugadores de las Estrellas y los Toros reforzarán allí….Panamá ofreció ayer su roster para la Serie del Caribe, que será celebrada a fines de mes en Mazatlan y hay cinco dominicanos: Johan Flande, Eury de la Rosa,Willy García,Willy Paredes y Alejandro de Aza..