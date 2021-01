La práctica está en baja debido al toque de queda

FÉLIX OLIVO

Toque de queda. Nuevo odioso elemento en nues­tras vidas, pero necesario en un momento tan álgido como el que vivimos con la pandemia. En el caso del golf, la industria se ha vis­to severamente afectada por las restricciones de ho­rario, especialmente por el impuesto a los últimos dos fines de semana. Aunque a partir del próximo “finde” se flexibiliza la hora de libre tránsito, sigue restringida la venta de green fees pues la empleomanía de los campos debe retirarse por lo menos una hora antes de las 3PM, y por lo tanto el úl­timo grupo debe salir a jue­go a mas tardar entre 9:30 y 10AM. Esto se traduce en graves consecuencias fi­nancieras para los campos, deduciendo drásticamente sus ventas pues sus bares y restaurantes también con­tinúan cerrados. Aparte de esto, el golf sigue generan­do noticias. Aquí algunas de las principales en un Up and Down ampliado:

* Pospuesto el Torneo Chichi Mesa. Me imagi­no como se siente Cesar Ri­vera, quien con ese evento ha procurado mantener vi­va la memoria y el recuer­do de Don Chichi, pero el Covid es un enemigo impla­cable y lo mas sensato es su posposición. Cesar nos infor­mará próximamente la nue­va fecha. * Buen triun­fo de English. Siete años sin levantar un trofeo termi­naron la tarde del domingo con el triunfo de Harris ven­ciendo en playoff al chileno Joaquín Niemann. * Sobre Niemann. Tremendo des­empeño del ex No. 1 del mun­do amateur y campeón 2018 del LAAC. Creo que se durmió esperando la finalización del evento, y que debió ir al dri­ving range o al putting green a mantenerse caliente, en lu­gar de quedarse “en chercha” con Sergio García. Desde mi punto de vista, eso le cobró al final, y se le fue un importan­te triunfo de las manos. * El Sentry fue diferente este año. Usualmente ese evento es exclusivo de los campeo­nes del año previo, pero mu­chos de ellos prefirieron no jugarlo por el tema del CO­VID, y así entraron tanto En­glish como Niemann, junto a muchos mas. * Trump y el PGA of America. La ins­titución anunció que el PGA Championship 2022 no va en el Trump National de New Jersey. Las opiniones están di­vididas sobre esta decisión, in­cluso entre los miembros del PGA of America, pero la ver­dad es que hacerlo allí no iba a caer bien en la mayoría. * Justin Thomas “la ma­có”. Con las minorías hay que tener cuidado y “amarra­se la lengua” a veces. Resulta que Thomas falló un putt de 2 pies para birdie y en rabia dijo “Faggot” tras fallar (tra­duzca usted). Un micrófono en el campo recogió el audio y se escuchó en la transmi­sión. Como era de esperar­se, la prensa norteamericana lo fustigó, y Thomas terminó disculpándose (muy avergon­zado).

Presidential Medal of Freedom. Fueron reco­nocidos Babe Zaharias, Gary Player, y Annika Sorenstam por el pre­sidente Trump en una ceremonia de muy ba­jo perfil por razones que todos sabemos. Mere­cido homenaje a tres grandes del deporte. * Se va Mike Whan. Sin lugar a dudas uno de los mejores comisiona­dos que ha tenido el LP­GA Tour. Grandes logros respaldan su gestión, y me atrevo a decir que el futuro le tiene deparado algo grande, siendo pa­ra mi el manejo del nue­vo acuerdo PGA y Tour Europeo. El tiempo dirá. * La R&A también se distancia de Trump. Ya anunciaron que The Open Championship no va para Turnberry.