La primera corona de los Gigantes

A los Gigantes del Cibao les llevó 19 torneos conquistar su primera corona en la pelota dominicana. El club había empezado su accionar en la campaña 1996-97, y su primer título les llegó en 2014-15 cuando vencieron a las Estrellas Orientales en 8 juegos (5-3) pues ya había iniciado la modalidad del 9-5.

Audo Vicente fue su manager final y campeón, mientras los orientales fueron dirigidos por Dean Treanor..(Dos años antes, Audo había sido campeón con el Escogido).

La serie se extendió a 8 partidos. Los verdes ganaron los dos primeros 11-2 y 7-3,pero los Gigantes tuvieron tremenda reacción ganando 4 en línea con marcadores de 4-0, 5-3, 5-1 y 1-0.. Las Estrellas reaccionaron en el 7mo.cChoque triunfando 2 por 1 y los Gigantes ganaron el 8vo. en fiesta de batazos 12 por 5, proclamándose campeones.

De hecho, para cualquier equipo de Lidom fue el más largo período en lograr una corona, excepto los Caimanes del Sur, que jugaron entre 1983-89 y luego desaparecieron (de San Cristóbal).

El Licey ganó el primer torneo en 1951, las Aguilas el 2do., las Estrellas en su cuarto año (1954) y el Escogido en su 5to.. El otro equipo de expansión, los Toros, ganaron en 1994-95 en su campeonato número 12.

LOS JUGADORES: Las Estrellas tuvieron en los jardines a Lew Ford,Michael Martínez,Fernando Martinez, entre los infielders Gustavo Núñez, Luis Jimenéz en primera, Audy Ciriaco en tercera, Jordany Valdespin en segunda , y Wilkin Castillo (refuerzo) de receptor. Robinson Canó era el designado.

De los Gigantes, el único que permanece en el actual equipo es Moisés Sierra, jardinero derecho. Fue acompañado de Leury García en el central y Carlos Peguero en el left, en el cuadro Alexi Casilla, Jean Segura fue el short, Maikel Franco en la antesala ,Brian Burgamy en primera y José Ricardo Yepez de receptor, con Eliezer Alfonso designado. También estaba el jardinero Garabez Rosa.

Era esa la segunda campaña de la familia Rizek como propietarios pues habían entrado el campeonato anterior. Ellos inyectaron recursos al estadio y al equipo y le cambiaron el rostro.

Bueno, el caso es que ese evento del 2014-15 inició un ciclo de seis torneos seguidos en que todos se han turnado para ser campeones: Gigantes,Escogido, Licey,Aguilas,Estrellas y Toros.

¿Se iniciará ahora un nuevo ciclo de seis o la corona irá a manos de las Aguilas?.

DE INTERES: Los Gigantes se llevaron el triunfo en el primer juego de la final… Cinco entradas de una carrera por Cesar Valdez marcó la pauta y el buen relevo del equipo hizo el resto… Ronald Guzmán pegó trío de hits, incluso doble, y nadie lo detiene..La única carrera de las Aguilas fue jonrón solitario de Francisco Peña a Valdez…Kelvin Gutiérrez, de Gigantes, pegó de 4-4…. Oneil Cruz una noche negra con 4 ponches en 4 turnos..Hoy va el segundo encuentro, de las 7, en el estadio Cibao…Algunos fanáticos aguiluchos incómodos con la gerencia del equipo porque no escogió a Pete OBrien en el draft del pasado domingo. Angel Ovalles y su grupo prefirieron pitcheo, y añadieron a Andy Otero , panameño zurdo, y Nabil Crismatt, derecho nativo de Colombia. Obrien fue seleccionado por los Gigantes, y debutó anoche …. Ovalles contrató al bateador Luis Juarez, un veterano mexicano que batea a la derecha y que puede jugar en la primera y de designado, y que estaría hoy en el país. Juárez es un viejo conocido de Felix Fermín pues estuvieron juntos con los Sultanes de Monterrey… El venezolano Jholys Chacin firmó con los Yanquis y va a los entrenamientos como invitado..¿’Todavía le queda algo?.... Otra vez Manny Ramírez es noticia, y la liga de Australia anuncia que lo deja libre aún antes de haber debutado…El equipo “BluesSox “ de Sidney, dice que Manny tiene un problema de salud, aclarando, incluso, que nada tiene que ver con el Covid19..”Las Aventuras de Manny” , sería un buen título para una película… Esperemos que ese asunto de salud no sea nada relevante..Las Aguilas dejaron libres al lanzador David Kubiak, refuerzo del Escogido, y al jardinero Jon kremer, que no dio pie con bola…. Yunesky Maya lanza hoy en Santiago y ha estado en el equipo campeón los tres últimos años, el primero con las Aguilas y luego con Estrellas y Toros como refuerzo..Antes, había sido campeón con Licey en 2013-14.. Maya es tremendo amuleto…. La gente de golf tenia un torneo clásico en un campo de golf de Donald Trump en New Jersey, y fue cancelado . Ellos no quieren ligarse con la marca Trump, que ya está siendo calificado como el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en su historia….