Fermín va por la sexta, Urueta por la primera

Alex Rodríguez

Santo Domingo, RD

Los dirigentes que tendrán a su cargo tomar las decisiones en el terreno de juego durante la serie final del torneo de béisbol otoño invernal que se inica esta noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís tienen un interés en común que es ganar la corona, pero dos historiales muy diferentes.

Uno (Félix Fermín, de las Águilas Cibaeñas) buscará sumar un logro más a su brillante carrera que lo tiene como el más ganador (cinco).

El otro (Luis Urueta, de los Gigantes del Cibao) está por tercera vez en el enfrentamiento definitivo, espera ponerle el número a su casa y validar el dicho que reza que “la tercera es la vencida”.

La 11 de Fermín

El veterano del dúo estará en su serie final número 11, nueve de ellas con las Águilas y la otra, precisamente con el combinado de los Gigantes.

Su marca es de 5-5 que se divide en récords de 5-4 con el equipo de Santiago y 0-1 con el de San Francisco de Macorís.

En total, su foja en esta parte de la temporada es de 35 victorias y 34 derrotas.

Sus triunfos han llegado en las temporadas de 2000-2001 (4-2 sobre los Leones del Escogido), 2002-2003 (4-0 contra los Leones), 2004-2005 (4-3 ante los Tigres del Licey), 2006-2007 (5-2 ante los Tigres) y 2007-2008 (5-3 versus el Licey).

En esta última final contribuyó a que el equipo aguilucho se convirtiera en el primero que lograba 20 campeonados, aunque posteriormente los Tigres lograron empatar y luego sobrepasar al combinado santiaguero en total de títulos obtenidos (22-21).

De lograr la corona en esta ocasión, los aguiluchos volverían a provocar un empate con los Tigres en cuanto a mayor cantidad de títulos ganados.

Las caídas de Fermín en las series finales se han producido en las temporadas de 2001-2002 (4-3 frente a los Tigres), 2005-2006 (5-2 ante los Tigres), 2009-2010 (5-4 con los Gigantes contra el Escogido), 2011-2012 (5-4 versus a los Leones) y 2012-2013 (5-0 también ante el Escogido).

Conocido por su calma a la hora de relevar a los lanzadores y no apresurar sus decisiones, Fermín ha estado envuelto en la mitad de las series finales en los pasados 20 torneos, pero no estaba presente en una desde el 2013 y no levanta el trofeo de campeón desde el 2008.

Fermín está en su tercera “ola” como el manager de las Águilas. Además de ese club y los Gigantes (2009-2010 y 2010-2011) también ha dirigido a los Toros del Este (2015). También ha estado en esa calidad en la Liga Mexicana de Verano y en la Liga Venezolana.

La tercera de Urueta

En el lado contrario de la moneda, el colombiano Urueta, elegido como el Dirigente del Año tras conducir a los Gigantes al primer lugar durante la serie regular, ostenta una foja de seis triunfos y nueve derrotas en sus dos incursiones como principal dirigente de campo en la serie final.

La primera de ellas fue en la temporada 2017-2018 cuando comenzó en el cargo con los Tigres del Licey y cayó con parcial de 4-3 ante las Águilas. En la estación anterior inició como coach de tercera base, sustituyó a Pedro López en el Todos Contra Todos y condujo al equipo azul hasta la final, instancia en la que fue superado con resultado de 5-3 por los Toros del Este.

Como dato curioso en ambas derrotas de Urueta en la serie final, el manager contrario ha sido Lino Rivera.

Participó como asistente a manager en la campaña 2016-2017 cuando el equipo azul, bajo las órdenes de Audo Vicente, se impuso en la final por 5-4 (el máximo de nueve partidos) a los aguiluchos que comenzaron siendo dirigidos por Fermín, pero terminaron con las riendas de Manny Acta quien también fungía como gerente general.

Para la temporada de 2018-2019, Urueta asumió las riendas como el gerente general de los Tigres luego de que Junior Noboa diera un paso al lado.

Esto significa que Urueta ha estado en las últimas cinco campañas del béisbol otoño invernal, cuatro con los Tigres en diferentes funciones y ahora con los Gigantes.

El técnico labora con los Diamondbacks de Arizona a nivel de Grandes Ligas con distintas funciones, fue manager de Colombia en el Clásico Mundial del 2017 y ha sido entrevistado en un par de oportunidades para asumir las riendas como manager de un equipo en el béisbol de Liga Mayor.

SEPA MÁS

Más de sus diferencias.

La mitad.

A pesar de no estar en una final desde el 2013 y no ganar la corona desde el 2008, Fermín ha estado en el puesto en la mitad de las últimas 20 series finales del torneo de béisbol local.

Funciones.

Urueta, de su lado, está en su quinta temporada en la liga y primera con los Gigantes luego de ser asistente de manager, manager, gerente general y coach con el equipo de los Tigres del Licey.