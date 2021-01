De Presidentes y Ministros

Héctor J. Cruz

Por lo general, el deporte dominicano tiene dos “jefes” que comparten el liderazgo nacional. Uno es el Presidente del Comité Olímpico Dominicano, el otro es el Ministro de Deportes, que antes se llamaba Secretario.

Ambos son funcionarios de alto calibre, y manejan recursos humanos y económicos abundantes. Sus conductas se rigen por la personalidad y la cultura de cada quien. ¿A qué me refiero?

Luisin Mejía, con 17 años en la presidente del COD, siempre ha sido una persona excepcional en la amistad y la solidaridad con todo aquel que lo necesite. En cuanto al COD, siempre está dispuesto a dar entrevistas y responder, pero no ha sido así cuando se trata de conflictos o controversias que generen opiniones y toma de decisiones. El solo habla cuando todo “tá bien” y cuando le conviene calla o te dice “luego te llamo”..pero no te llama.

Ya veremos cómo será el próximo presidente, sea Antonio Acosta (el Colin), o cualquiera otro.

Los Ministros de Deportes del PLD fueron especiales en su conducta, y solo fueron 3 en 16 años. ( Una vez, en el período de Antonio Guzmán (PRD, 1978-82) fueron Ministros (o Secretarios) Jesús de la Rosa, Vicente Sánchez Baret, Julio Ibarra Ríos y Andrés Reyes,es decir 4 en cuatro años. El primero duró 2 años, los otros se repartieron.

En los 4 primeros años del PLD (Leonel Fernández) el Ministro fue Juan Marichal, de poco hablar. En los siguientes 16 años seguidos, Felipe Payano estuvo 8 años, con una conducta de ayudar a todos y promover el deporte, pero en situaciones de conflicto era el más culebro. “Luego te digo”, o “dejemos eso asi”. Era la norma de Payano.

Luego llegó Jaime David, transparente hasta el fondo de la taza en su conducta pública, no tenia ningún zipper , opinaba de todo y no le importaba meterse en problemas. No tenia vocación de solidaridad con los demás.

Y ahora está Francisco Camacho,, que viene de una amistad política con el Presidente Luis Abinader. Tiene sus propios planes deportivos, le gusta mucho la parte de la construcción y reconstrucción de instalaciones. En lo personal no le conozco mucho, y su comunicación con la prensa hasta ahora es un misterio. No da entrevistas, no devuelve mensajes ni responde llamadas. Pero solo tiene 3 meses y 22 días en el cargo, asi que estaremos atentos a ver qué tipo de funcionario será.

DE INTERES: Los Mets dieron un palo con la adquisición de Francisco Lindor pues le otorga calidad y pimienta… Lindor ganó US%$17.5 millones el año pasado, pero está en último año de arbitraje, así que esperemos a ver qué pasa.. Tal vez los Mets le ofrezcan un pacto multianual o lleguen a un acuerdo de un año, si es que eso no está cerrado ya…. Los Mets también adquieren al lanzador venezolano Carlos Carrasco, una adición importante para la rotación…. Ahmed Rosario, que era el short, fue enviado a Cleveland junto al otro infielder Andrés Giménez, también de Venezuela..Alli iniciarán un nuevo escenario… Los Mets siguen agresivos, y se comenta que están pendientes de firmar al jardinero George Springer… En los play offs de la Lidom, la oficina central de la liga debería exigir a los equipos que se activen en cubrir las entrevistas posjuego para radio y tv…Sucede que por motivos del Covid19, la prensa no tiene acceso a los protagonistas y el material es escaso o no existe..En consecuencia, los grupos de prensa de los equipos deberían suministrar entrevistas a los medios, para todos, no importa que estén de visitante o de home club..Sobre todo, porque tengo entendido que cada club tiene mucho personal y muy calificado… ¿Por qué no lo hacen? Vitelio Mejía, y los presidentes de los equipos, deberían ponerle atención a esto… Este tipo de trabajo solo va en beneficio del evento…Por cierto, noto mejoría en la pagina de Lidom poniendo el resultado de los juegos a pocos minutos de su final (felicito a Satoski Terrero, el director de prensa)..Eso deben hacerlo también los clubes, pero no lo hacen..¿ Por qué tanto desinterés?... Milwaukee extendió contrato al jardinero Pablo Reyes (Licey), y Detroit firmó al lanzador Miguel del Pozo...

DE LA ACD: Hoy celebran elecciones de nueva directiva en la ACD y compiten, para la presidencia, George Torres y Américo Celado…Ramon Cuello, que tenia 20 años en el cargo, se va a descansar, pero regresará en un futuro cercano… Sería prudente que los ganadores hagan tres cosas: 1) mudar la oficina de la ACD a una de las instalaciones del Centro Olimpico Juan Pablo Duarte pues la zona colonial ya es un problema serio por el tránsito y los parqueos..2) Que recuperen la premiación del Atleta del Año, que antes daba prestigio a la ACD..y 3)Que recuperen la premiación de los periodistas (20 renglones), pues eso de La Excelencia Periodistica es un escenario demasiado limitado y quita oportunidades de reconocer a toda la prensa.Es cuanto..