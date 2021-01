Agentes libres caros

Héctor J. Cruz

El beisbol de Grandes Ligas tiene unas 3 docenas de jugadores que permanecen en la agencia libre. En los últimos años el mercado ha estado cambiando, los equipos están desechando a los más veteranos, aunque siguen dando muchísimo dinero a los principales actores.

Pero este año hay cierta incertidumbre pues muchos están jugando con cautela, esperando el desarrollo final del Covid 19 para los próximos meses..Con decirles que los entrenamientos siempre se abren a mediados de febrero, y eso no está tan lejos.

Los Estados Unidos ya empezaron a vacunar, pero eso llevará un buen tiempo., Es un país de 350 millones de habitantes, y eso no será tan fácil. (Ahora tienen otro problema más cercano y es cómo salir del virus Trump, que está supuesto a entregar la Casa Blanca el 20 de este mes, en 14 días. Ayer hubo tremendo lío en el Congreso, una especie de asalto de simpatizantes de Trump).

Mientras tanto, en MLB hay agentes libres importantes, pero vamos a tratar sobre los más caros y un par de dominicanos. Los más relevantes son aquellos que reúnen calidad y edad, digamos cercana a los 30 años.

NELSON CRUZ: Tiene 40 años de edad, y hasta ahora los Mellizos de Minnesota no han dado un paso al frente para repetirlo. Ellos se han beneficiado bien de su bate los dos últimos años, en 2019 tuvo promedio de .311, con 41 jonrones y 108 empujadas.. En 2020, en el calendario de 60 juegos, tuvo .303-16-33 y se muestra en condiciones físicas adecuadas. Nelson jugó por US$12 millones la pasada campaña, o el equivalente al 37%. Lo más probable es que lo firmen por una temporada.

MARCELL OZUNA: Es un bate Premium, tiene 30 años de edad y puede ser Designado y jardinero. En 2019 disparó 29 jonrones, 89 empujadas, y en 2020 mejoró a .338, siendo líder jonronero con 18 y en empujadas con 56.. El ganó el equivalente a US$8 millones, y naturalmente buscará un pacto de 3 a 5 años por mucho dinero.

DJ LEMAHIEU: A sus 32 años, podría ser el agente libre de posición más cotizado ahora mismo. El viene de ganar solo 12 millones (o el 27% para los Yanquis), y fue líder de bateo con un alto .364. Pegó 10 jonrones, 27 empujadas..Sin embargo, en 2019 tuvo.327-16-102..Obtendrá un gran paquete, por mucho dinero, digamos 4 o 5 años.

DE INTERES: Jonathan Villar cumplió su anuncio y debutó anoche con las Aguilas, en La Romana.. Es llamativo el caso porque son muchas las ocasiones en que un jugador hace el anuncio y luego no cumple….. Cuando un equipo desafía una jugada apretada, los árbitros de Lidom se comunican con el centro de revisión de Santo Domingo por un celular… Esto tiene el inconveniente de que solamente escucha uno de los dos que siempre van al caso, y eso es un problema…,En Grandes Ligas, los dos que van reciben un audífono y los dos escuchan la decisión final…¿Es que uno solo puede hacer marrulla? Se piensa que no, pero puede equivocarse en lo que escuchó…Eso significa que la presidencia de Lidom debe hacer una inversión para que a partir del próximo año se compren equipos modernos, “satelitales”, que permita ambos árbitros la escucha..¿Se entiende eso?.,.Le pregunté a Lino Rivera por qué Miguel Andújar no ha podido batear en Lidom este año y su respuesta fue esta:”el problema es que los bateadores enfrentan pitchers distintos cada día, hay mucha inconsistencia, y eso distorsiona a muchos”… Lo que debo decir es que esa situación la sufren todos, los que batean y los que no… Jordany Valdespin jugó la segunda base por los Toros, y se alterna con Alen Hanson..Es un binomio con experiencia de liga mayor, en ausencia de Christian Adames…¿Qué harán en Estados Unidos con Donald Trump?.. Está el lío del Covid, y ahora este gran problema… Saludos para el colega Tenchy Rodríguez, quien regresa a Nueva York en esta fecha luego de pasar unos 8 días en su natal La Vega.. Tenchy es parte relevante de los deportes en la Z 101, y gran amigo y colaborador de La Hora del Deporte..Que tenga buen viaje,junto a su familia….. con mascarilla..