Doble-doble de Joel Embiid lleva a 76ers a vencer a Hornets

AP

FILADELFIA 118, CHARLOTTE 101

FILADELFIA.- Joel Embiid anotó 14 puntos y 11 rebotes, Tobias Harris anotó 22 puntos y los 76ers de Filadelfia vencieron este lunes 118-101 a los Charlotte Hornets para su cuarta victoria consecutiva.

Los Sixers barrieron el set de dos juegos necesarios en el calendario esta temporada debido a la pandemia y vencieron a los Hornets por 13ª vez consecutiva. Filadelfia no ha perdido ante Charlotte desde el 2 de noviembre de 2016.

Embiid ha sido la principal razón por la que los Sixers han tenido un comienzo de 6-1 en la primera temporada del entrenador Doc Rivers. Quizás motivado por el nacimiento de su hijo, revitalizado con un nuevo cuerpo técnico o ambos, el joven de 26 años aparentemente ha aprovechado su talento y se ha convertido en una fuerza de trabajo pesado en ambos lados del balón.

Atrás quedaron los días en los que los minutos de Embiid eran limitados debido a las lesiones - los fanáticos de los Sixers todavía se estremecen ante la "gestión de carga" - y necesitaba sentarse solo un juego de un set seguido para descansar. Embiid ingresó el lunes por la noche promediando 33.4 minutos (y 25.0 puntos), la mayor cantidad de los Sixers.

"Él puede manejarlo", dijo Rivers antes del juego. “Creo que jugó la otra noche casi 37, eso no me gustó, pero eso va a pasar. Pasas el año y se iguala, esos 34, 33. Realmente no tengo un barómetro de minutos, solo sé dónde me gustaría guardarlo ".

Embiid agregó un chef personal, nutricionista, fisioterapeuta y masajista, que ganó $ 29.5 millones esta temporada, puede pagar el personal, para ayudar a convertir esos destellos de grandeza en una campaña sostenida de MVP.

¿Quieres protección de llanta? Embiid puede hacerlo. Gordon Hayward aprendió en un drive al final del tercero cuando vio el brazo extendido de Embiid y lanzó un tiro salvaje por encima del rectángulo. Embiid agarró uno de sus 10 tableros defensivos.

También en el tercero, Embiid chocó directamente con un doble equipo en el ala. No forzó su camino para hacer una jugada que no estaba allí, le dio una patada a Seth Curry para un 3 abierto y una ventaja de 61-45. Embiid ha aprendido a pasar equipos dobles y terminó con una sola pérdida.

Embiid incluso se desvaneció un poco en el tercero cuando los Sixers convirtieron este en una goleada y él descansó en solo 25 minutos.

Ben Simmons hizo un pase detrás de la espalda a Embiid en el descanso por un balde. Pero son algunas de las pequeñas cosas las que hacen que Embiid sea quizás el mejor grandote de la NBA.

Simmons se mantuvo estable con 12 puntos y 10 rebotes, y Danny Green conectó tres triples para 13 puntos.

Hayward anotó 18 puntos y Devonte 'Graham sumó 15 para los Hornets, que también perdieron el sábado en Filadelfia 127-112.

ORLANDO 103, CLEVELAND 83

ORLANDO, Florida.- Aaron Gordon salió de una mala racha de tiros con 6 de 9 disparos desde el rango de 3 puntos y anotó 24 puntos, la mayor cantidad de la temporada, llevando al Orlando Magic a una victoria por 103-83 sobre Cleveland. Cavaliers este lunes por la noche.

Orlando (5-2) rompió una racha de dos derrotas consecutivas que había seguido a cuatro victorias consecutivas para abrir la temporada. El Magic hizo 15 triples, el máximo de la temporada, superando fácilmente su máximo de la temporada anterior de 11. Orlando entró al juego 30º en la NBA en anotaciones de tres puntos por partido con nueve.

Gordon ingresó al juego después de haber hecho solo tres de 20 intentos de triples. Empató la mejor marca de su carrera con seis triples a mediados del tercer cuarto. Gordon anotó 13 puntos en el tercero cuando el Magic abrió un juego cerrado. También atrapó 11 rebotes, el mejor de la temporada.

Con dos puntos de ventaja en el descanso, Orlando superó a Cleveland 38-18 en el tercer período, llevando su ventaja a 89-67. El Magic acertó seis de 10 tiros desde más allá del arco en el tercer período y registró su segundo cuarto con mayor puntuación de la temporada.

Nikola Vucevic anotó 23 puntos y atrapó ocho rebotes, mientras que Terrence Ross aportó 15 puntos desde el banco. Khem Birch agregó 12 puntos y 12 rebotes, mientras que el escolta novato Cole Anthony agregó nueve puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Cleveland perdió su quinto partido consecutivo ante Orlando, una racha que se remonta a 2019. Los Cavaliers tienen marca de 1-3 desde que comenzaron la temporada 3-0.

El escolta de Cleveland Collin Sexton anotó 24 puntos y empató el récord de la franquicia de LeBron James en juegos consecutivos con al menos 20 puntos para abrir una temporada. Sexton, quien llegó al lunes 10 en la NBA con 26 puntos por partido, ha anotado al menos 20 puntos en los siete partidos. James anotó al menos 20 en siete seguidos para abrir la temporada 2004-05.

Cedi Osman anotó 13 de sus 18 puntos en la primera mitad y agregó siete rebotes y siete asistencias. Andre Drummond anotó 10 puntos y 14 rebotes para su séptimo doble-doble consecutivo.

El Magic se quedó una vez más sin los titulares Evan Fournier (espasmos de espalda) y James Ennis (distensión de isquiotibiales / pantorrilla).

El juego de este lunes comenzó horriblemente para los Cavaliers con pocas manos. Ya sin los titulares Kevin Love (distensión en la pantorrilla), Darius Garland (distensión en el hombro) e Isaac Okoro (esguince en el pie), Cleveland perdió al escolta Dante Exum por una lesión en la pierna izquierda en solo 47 segundos. Cleveland falló sus primeros cuatro tiros y giró el balón. más de cuatro veces, quedando atrás 10-0.