Kevin Durant tendrá que hacer cuarentena de una semana tras exponerse a COVID-19

Después de estar expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19, la estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, enfrenta una cuarentena de una semana como parte de los protocolos de salud y seguridad de la liga, dijeron fuentes a ESPN.

Durant, que tenía COVID-19 en mayo, ha seguido registrando anticuerpos contra el coronavirus. Hasta este lunes por la tarde, Durant había dado negativo por coronavirus tres veces, añadieron las fuentes.

Según el Centro para el Control de Enfermedades, los anticuerpos son "proteínas que ayudan a combatir las infecciones y pueden brindar protección contra la enfermedad nuevamente".

Los científicos aún no están seguros de qué grado de inmunidad proporcionan los anticuerpos contra la infección nuevamente. Los protocolos COVID-19 de la NBA no distinguen entre los jugadores que tienen anticuerpos y los que no.

En la semana que Durant se perderá, Brooklyn jugará contra Utah, Philadelphia, Memphis y Oklahoma City.

