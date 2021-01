Del nuevo año.... e Inmortales

Héctor J. Cruz

Recibir el 2021 en medio de esta pandemia debe tener un solo propósito: la lucha contra el virus pues hace 9 meses la población mundial ha sido puesta de rodillas. Ya se acerca a dos millones de fallecimientos con más de 86 millones de contagiados, amén de que la economía mundial ha sido destrozada. La pérdida de vidas destroza familias y la recuperación económica y sicológica será lenta y larga.

Este lúnes , echo una mirada a la situación de los próximos inmortales de Cooperstown. Ya los votantes emitieron sus boletas, y el anuncio se hará el 26 de enero próximo.

LATINOS: En las boletas de este año figuran venezolanos y dominicanos, y también el curazaleño Andruw Jones, quien fue un estelar en el jardín central. Jones está en su cuarto año y hasta ahora recibe el 43.5%, según la recopilación de Ryan Thibodeaux que alcanza 108 votantes para un 29% del total. Jones ganó 9 guantes de oro, tuvo 434 jonrones, pero solo 1993 hits.

Bobby Abreu , en su segundo año, apenas un 15.7 % y no va para ningún lado. Omar Vizquel, con 11 guantes de oro y casi 3 mil hits (2877) solo el 41.% y es despreciado por los votantes, una puntuación bastante injusta.

DOMINICANOS: Sammy Sosa está en su penúltima visita y hasta ahora tiene un notable crecimiento a 24.3%, comparado con 13.9% del 2020..Sosa se quedará ahí, y tendría que esperar a futuro con los organismos especiales de Cooperstown.. Manny Ramírez también sube a 36.5% en su 5to. año, pero no tiene gran relevancia. El disparó 555 jonrones, pero recibe el castigo por haber sido suspendido dos veces por dopaje. ..Aramis Ramírez , debutante, recibe apenas el 0.9 % y desparecerá automáticamente de las boletas pues el mínimo de permanencia es 5%.

LOS GRANDES. Barry Bonds y Roger Clemens experimentan subidas. Bonds, líder jonronero de todos los tiempos con 762 y 7 MVP, ha recibido 73%..Clemens, con 354 victorias y 7 Cy Young, sube a 72.%..Curt Schilling mejora a un 71.3%, y los tres están en su 9no. año.

Ninguno de ellos está seguro, pues podrían llegar al 75% requerido, pero también pueden bajar y no haber elección este año. En 2022 el asunto estará caliente cuando ingresen David Ortiz y Alex Rodríguez.. David deberá ingresar, pero ustedes conocen la triste historia de A- Rod. (lea más en l istindiario.com)..

UN POCO MAS DE COOPERSTOWN: Aunque no hayan electos este año, la ceremonia va el 26 de julio con los elegidos en el 2020 pues el acto del pasado año fue suspendido por el Covid.. ¿Quiénes fueron electos? Derek Jeter, Larry Walker, el antiguo receptor Ted Simmons (comité especial) y el abogado Marvin Miller, quien dirigió el sindicato de peloteros en el período 1966-82, y fue el guía para el proceso de la agencia libre.. Convirtió al sindicato en uno de los más poderosos de Estados Unidos, incluyendo el renglón industrial y empresarial… Andruw Jones jugó en el país para las Aguilas Cibaeñas en la temporada 2008-09, pero no hizo gran cosa.. Ya estaba fuera del beisbol… El Salón de la Fama del Beisbol es tierra de hombres, pero figura una sola mujer..Se llama Enma Manley, y fue ingresada por un comité especial en 2006..Ella fue co- dueña de un equipo de las ligas negras (era blanca), entre 1936-48 y fue una ejecutiva muy influyente..Se le reconocieron sus méritos póstumamente..Había fallecido en 1981 a los 84 años de edad.,…Aramis Ramírez fue instalado este año como inmortal del deporte dominicano..El Pabellón de la Fama (local) ha presentado en Tv y en las redes el video donde fueron inmortalizados la clase 2020 (virtual) , ex atletas y dirigentes.. De beisbol fueron favorecidos Aramis, Mendy López Jr., y Ronnie Belliard..También Soterio Ramírez y Victor Chacón de baloncesto,Blanca Iris Alejo de tenis de mesa, José León Asensio y Rolando Miranda, promotores del deporte, Carlos Johelin Santa de atletismo, y el boxeador Jesús Herrera…

¿SORPRESA? : En cierta forma, se puede decir que es sorpresivo que los Gigantes del Cibao hayan ganado los dos primeros partidos en su serie ante las Estrellas Orientales. Lo hicieron el sábado con blanqueada de 1-0, con pitcheo combinado encabezado por Richelson Peña, quien hizo los primeros cinco ceros, más un sencillo remolcador de la única vuelta por Moisés Sierra…Ayer, ganaron 4 por 3 en base a dos jonrones solitarios por José Sirí y bateo en cooperativa.En el octavo hicieron dos combinando triple de Ronald Guzmán , globo de sacrificio por Juan Francisco que puso la pizarra 4-2… Se cree que esta serie debe ser reñida por la presencia de Robinson Canó y Fernando Tatis Jr. en los verdes, más la barrida que les dieron a los Leones en su mini playoff de wild card la semana pasada…Ayer, los Gigantes tuvieron el pitcheo de Chris Ellis, quien permitió dos vueltas en 4.1 innings..Eso incluyó el primer hit de Tatis Jr., quien entró al juego fallando 9 turnos, pero disparó jonrón en el primer episodio..Canó tuvo doble y hit, y ha bateado al menos par de hits en cada uno de sus cuatro partidos.. Esta tarde va el tercer choque, a las 5 en el Julián Javier, y debutará el liceísta Cesar Valdez, de los Gigantes. ..El zurdo Enny Romero (Escogido) fue el iniciador de las Estrellas ayer y se venia de lo más raro… Apenas 7 días atrás, el lunes 28, había lanzado contra los verdes abriendo por los Leones.. (Este beisbol se ve de lo más raro)..

TOROLIO: En La Romana, las Aguilas tuvieron una gran actuación de Carlos Martinez, quien lanzó 6 innings en cero y 82 lanzamientos, solo 2 hits y dos bases por bolas, retirando 13 de los últimos 14. Pero las Aguilas no batearon ante Raul Valdes…En el 8vo. Hicieron una remolcada por hit de Melky Cabrera, pero en el cierre llegó el Torotolio..,Con bases llenas sin outs, Miguel Andújar elevó al centro para empatar, y luego Yamaico Navarro dio globo al bosque derecho, la bola se le salió del guante a Luis Liberato y anotó la de la ventaja y el gane., Fernando Abad lanzó el noveno perfecto..En la regular, Abad tiró 11 innings y no permitió carreras, solo 3 hits, 1 base y 10 ponches…. El sábado, los Toros ganaron 9 por 1 con dos jonrones de Pete Obrien… Ayer, OBrien no estuvo afortunado, tuvo de 4-0 con 3 ponches… Los Toros no tienen a Gary Sánchez, quien tenia permiso solo para la serie regular..Pero el club está mejor que el año pasado…Los romanenses también aventajan 2-0 la serie de 7-4…El tercer choque se celebrará a las 5 Pm del lunes, en el Estadio Ciibao…El martes hay pausa , y las series seguirán el miércoles en forma corrida, hasta donde lleguen.. Estrellas y Aguilas están “en apuros”..