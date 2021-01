La estrella en ascenso García detiene a Campbell en la séptima ronda

AP

DALLAS

Ryan García dice que nunca antes había sido derribado cuando un golpe temprano envió a la estrella en ascenso a la lona en su mayor prueba hasta ahora contra Luke Campbell.

El californiano de 22 años tuvo una respuesta impresionante, asombrando a Campbell con un golpe al cuerpo para ganar una pelea por el título de peso ligero del CMB en un nocaut en el séptimo asalto el sábado por la noche.

García tenía el control cuando su mano izquierda aplastó el costado derecho de Campbell y envió al peleador inglés a una rodilla en el 1:58 de la séptima. Campbell no pudo levantarse, dándole al invicto García su nocaut número 18 en 21 peleas.

“Ese fue el golpe más duro que me dieron”, dijo Campbell. “Intenté y traté de levantarme, pero no pude. Lo sentí venir, y me estaba moviendo hacia atrás, y cuando te mueves hacia atrás, mi cuerpo se relajó un poco y ese es el momento exacto en que me golpeó ".

Campbell (20-4) derribó a García con un gancho de izquierda en el segundo asalto, pero no conectó muchos otros golpes, mientras que García fue el peleador más agresivo hasta el golpe decisivo.

La pelea se pospuso aproximadamente un mes porque Campbell dio positivo por COVID-19. Se trasladó a Texas debido a las restricciones de coronavirus en el estado natal de García.

"Nunca me han dejado caer en mi vida", dijo García, quien está igualando a su gran número de seguidores en las redes sociales con un talento para lo dramático dentro del ring. "Creo que me emocioné demasiado en el momento".

Campbell había perdido dos peleas por el título anteriores después de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de su casa en Londres en 2012.

Fue el quinto nocaut consecutivo para García desde lo que su equipo consideró una decisión mayoritaria decepcionante sobre Carlos Morales en 2018.

"Este es el tipo de pelea donde se hacen superestrellas", dijo el promotor Oscar De La Hoya. "Abajo en la lona temprano por primera vez en su carrera, Ryan se levantó, se recuperó, derribó a su hombre y consiguió el nocaut".

García ganó fácilmente la primera ronda antes del gancho de izquierda de Campbell a mitad de la segunda. García recuperó el control al continuar atacando y en el cuarto asalto se impuso con una combinación derecha-izquierda y una rápida respuesta a un fuerte derechazo del zurdo Campbell.

"Estaba un poco mareado con la caída, pero no estaba preocupado", dijo García. "No está acostumbrado a seguir adelante, así que supe que tenía que cubrirme".

Al final del quinto asalto, García envió a Campbell tambaleándose contra las cuerdas y se enfrentó al jugador de 33 años después de que sonó la campana. García trató de continuar donde lo dejó al comienzo de la sexta, pero retrocedió después de un comienzo agresivo de la ronda.

García hizo la mayor parte del ataque, mientras que Campbell parecía contento con el contragolpe.

"Él nunca pelea en el futuro, así que sabía que retrocedería durante toda la pelea", dijo García. “Soy naturalmente un contragolpeador. Pero hoy demostré que puedo ser agresivo, seguir adelante y llevárselo a alguien ”.