Rockets vencen a Kings 102-94; Harden se sale lesionado

AP

Houston

John Wall anotó 28 puntos y los Houston Rockets vencieron a los Sacramento Kings 102-94 este sábado a pesar de jugar sin el lesionado James Harden.

Harden, quien se quedó fuera con un esguince de tobillo derecho, no figuraba en el informe de lesiones y el entrenador Stephen Silas no mencionó su lesión en su disponibilidad previa al juego. El equipo anunció que no jugaría unos 38 minutos antes del inicio programado del partido.

Los Rockets anotaron los primeros nueve puntos del último cuarto para extender su ventaja a 92-81 con aproximadamente 8½ minutos por jugar. Eric Gordon lideró al equipo en ese tramo, haciendo un triple y tres tiros libres.

Sacramento puso fin a una sequía de anotaciones de más de tres minutos y medio poco después con una volcada alley-oop de Richaun Holmes.

Ambos equipos tuvieron problemas para anotar después de eso, ya que se combinaron para fallar 10 tiros seguidos. Gordon finalmente hizo un tiro para Houston con poco menos de cinco minutos para el final, y Wall agregó un balde unos segundos después para extender la ventaja a 96-83.

Los Kings usaron una carrera de 8-2, coronada por cuatro puntos de Harrison Barnes, para ponerse a 98-91 con menos de un minuto para el final. Pero Christian Wood respondió con un mate para poner el juego fuera de su alcance.

Harden había sido titular en los primeros tres partidos de Houston esta temporada y está promediando 37 puntos, líder de la liga, con 11 asistencias.

De'Aaron Fox tuvo 23 puntos para los Kings, que perdieron ante los Rockets por segundo partido consecutivo. Wood tuvo 20 puntos y 16 rebotes y Gordon agregó 21 puntos para Houston.

Los Kings recortaron la ventaja a 2 con un triple de Buddy Hield cuando quedaban unos siete minutos y medio en el tercer cuarto. Wall hizo cuatro puntos rápidos después de eso para estirar la ventaja a 79-73.

Los Rockets subieron por siete al final del tercero antes de que Fox anotara los últimos cinco puntos del cuarto para reducir el déficit a 83-81 entrando en el cuarto.