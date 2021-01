Floyd Little, Syracuse y Broncos great, muere a los 78 años

AP

Floyd Little, el gran corredor que protagonizó Syracuse y los Denver Broncos, murió. Tenía 78 años.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional dijo que murió el viernes por la noche en su casa en Nevada. No se dio ninguna causa.

"Floyd Little no solo era un corredor del Salón de la Fama, era una persona del Salón de la Fama", dijo el comisionado de la NFL Roger Goodell. “La fe, la familia y el fútbol fueron los pilares de su vida”.

Little fue tres veces All-American en Syracuse, donde usó el número 44 como Jim Brown y Ernie Davis antes que él. De 1964 a 1966, corrió para 2,704 yardas y 46 touchdowns.

Originario de New Haven, Connecticut, fue la sexta selección general en el draft de 1967 de la AFL-NFL. Jugó nueve temporadas en Denver, donde se ganó el apodo de "La Franquicia" porque su fichaje fue acreditado por evitar que el equipo se mudara y ayudó a persuadir a los votantes para que aprobaran fondos para el antiguo e icónico Mile High Stadium, que desde entonces ha sido reemplazado por Empower. Campo en Mile High.

"Sé que cuando llegué allí, la conversación era sobre el traslado del equipo a Chicago o Birmingham", dijo Little a The Associated Press en una entrevista en 2009. "Entonces, supuestamente salvé la franquicia, y creo que (el ex portavoz del equipo) Jim Saccomano me dio ese apodo. Ha sido parte de mi nombre desde entonces ".

Little fue elegido miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en 1983 y del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2010.

"Floyd Little fue un verdadero héroe del juego", dijo David Baker, presidente y director ejecutivo del salón profesional. “Era un hombre de gran integridad, pasión y coraje. Sus contribuciones fuera del campo fueron incluso mayores que sus asombrosos logros en él. La sonrisa, el corazón y el carácter de Floyd personificaron lo que significaba tener una vida en el Salón de la Fama ".

Cinco veces Pro Bowler, Little lideró la NFL en carreras terrestres en 1971 con 1,133 yardas y en anotaciones en 1973 con 12. También fue uno de los mejores retornadores de patadas de la liga, liderando la AFL en devoluciones de despeje como novato en 1967.

Durante su carrera profesional de nueve años, Little corrió para 6,323 yardas y 43 touchdowns y atrapó 215 pases para 2,418 yardas y nueve touchdowns. Tuvo la mayor cantidad de yardas para todo uso en el fútbol profesional y ocupó el segundo lugar solo detrás de OJ Simpson en yardas por tierra en su carrera.

Después de una espera de tres décadas, Little llegó a Canton en 2010. Cuando fue nominado por el comité de alto nivel del salón, le dijo a la AP que había perdido la esperanza de llegar alguna vez al Salón de la Fama.

"Me estaba quedando sin muchachos que me habían visto jugar", dijo Little, cuya carrera en Denver abarcó los años 1967-75, tiempos difíciles en la historia de la ex franquicia de la AFL. “La gente que me había visto jugar estaba empezando a desvanecerse y retirarse. Todos estos tipos ya no estaban allí, entonces, ¿quién va a hablar de Floyd Little? Nadie. Pensé que me había caído por las grietas y nunca más me volverían a ver ni a saber de él ".

Nunca fue olvidado en Denver, donde el fallecido propietario del equipo, Pat Bowlen, una vez elogió las "inconmensurables contribuciones de Little a esta franquicia y la NFL".

Little fue una presencia vibrante en las reuniones y eventos de los Broncos a lo largo de los años.

Durante su larga espera por la consagración, Little dijo que los fanáticos se le acercaban regularmente para que resolviera una apuesta: ¿En qué año ingresó al Salón de la Fama?

“Y tengo que decirles que no estoy en el Salón de la Fama y ni siquiera he sido nominado”, dijo Little en los meses previos a su selección el 6 de febrero de 2010.

Little decidió no hacer más ilusiones y unos años más tarde, el comité senior lo nominó, lo que le permitió soñar de nuevo con la inmortalidad del fútbol. La víspera de su selección, dijo que había tenido la premonición de que por fin llegaría su hora.

“Es el 44º Super Bowl”, dijo Little en 2010. “Un afroamericano acaba de convertirse en nuestro 44º presidente. Me puse el n. ° 44. Siento que es mi momento ".

Tenía razón: el vicepresidente del Salón, Joe Horrigan, lo llamó con la buena noticia el día antes de la victoria de New Orleans por 31-17 sobre Indianápolis en el Super Bowl.

“Estaba entumecido”, dijo Little. "Sabía que no me estaba llamando para decirme que me habían pasado por alto de nuevo".

Little dijo que aprendió una lección valiosa ese día: “Bueno, no renuncies a tus sueños”, incluso si es para aliviar el dolor del rechazo previsto.

Little, que había vendido su concesionario de automóviles en Seattle después de 32 años poco antes de su nominación, regresó a Syracuse al año siguiente como asistente especial del director atlético, cargo que ocupó hasta 2016, cuando recibió un doctorado honorario de la Universidad.

Después de eso, Little y su esposa se mudaron a Las Vegas.

Un ex compañero de equipo de Little's en Syracuse, Pat Killorin, hizo público el diagnóstico de cáncer de Little en mayo cuando creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia con los costos del tratamiento.

A Floyd le sobrevive su esposa, Deborah.