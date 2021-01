Pascal Siakam, a la banca por disciplina

ESPN

Los Toronto Raptors enviaron a la banca al alero All-Star Pascal Siakam en la victoria del jueves por la noche por 100-83 sobre los New York Knicks en Tampa, Florida.

"Fue una cuestión de disciplina por un asunto interno", dijo el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, luego de que su equipo ganara su primer juego de la temporada. "Esa es la decisión que tomamos. Simplemente vamos a mantenerlo así".

Cuando se le preguntó qué mensaje esperaba enviar al equipo, Nurse dijo: "Solo de cierta manera queremos hacer las cosas. Todos deben ser parte de eso. Es tan simple como eso".

Si bien Nurse no entró en detalles sobre lo que llevó a la decisión de colocar en la banca a Siakam, el alero de 26 años cometió una falta en la derrota del martes por 100-93 ante los 76ers, la tercera derrota consecutiva de Toronto para abrir la temporada, todo lo cual llegó después de que los Raptors mantuvieran una ventaja de dos dígitos, con 25.6 segundos para el final, e inmediatamente salió de la cancha y entró en el vestuario visitante dentro del Wells Fargo Center de Filadelfia.

Se espera que Siakam regrese para el próximo juego de Toronto, que es el sábado en Nueva Orleans contra los Pelicans. Una fuente le dijo a Adrian Wojnarowski de ESPN que Siakam no será multado.

El base de los Raptors, Fred VanVleet, dijo que la decisión de colocar a Siakam en la banca fue comunicada al equipo en la práctica de tiro el jueves por la mañana.

"Esto es algo que no va a quedarse", dijo VanVleet. "Está hecho y terminado. [Pascal] fue genial. Lo manejó muy bien. Fue una gran energía para nosotros en la banca esta noche a pesar de que no había jugado. No puedo esperar para que vuelva".

Ha sido un comienzo de temporada difícil para Siakam, justo después de que admitiera que no estaba dentro de la burbuja de la NBA en el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida. En los primeros tres juegos de esta temporada, Siakam está disparando un 39.3% en general y está cometiendo 3.7 pérdidas de balón por partido.

El jueves, Toronto pudo alejarse en la segunda mitad después de estar empatado en el entretiempo, con Norman Powell, quien reemplazó a Siakam en la alineación titular, anotando 17 puntos para acompañar cuatro rebotes, dos robos, una asistencia y una bloque mientras termina un juego-más-28 en 34 minutos.

"El próximo hombre", dijo Powell, cuando se le preguntó cuál era su proceso de pensamiento cuando le dijeron que estaba comenzando en lugar de Siakam. "Todo lo que enfrentamos como equipo es siempre interno, así que nos ocupamos de eso. Entendemos lo que sucedió y por qué, pero no insistimos en ello. Nos enfocamos en el juego, todos aprovechando esta oportunidad siendo el próximo hombre ir allí, ejecutar el plan de juego y hacer lo que sea necesario para obtener esa primera victoria. Y cuando Pascal regrese, todavía tenemos que salir con esa energía, sin importar cuál sea el papel y cuántos minutos juegues. Esa energía con la que jugamos esta noche tiene que ser constante en el futuro ".