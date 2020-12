2020: año trágico y de valientes

Héctor J. Cruz

Hoy, 31 de diciembre, es el último día del año 2020, un período histórico para la humanidad por la pandemia Covid19. Algo nunca visto por las presentes generaciones pues la última pandemia mundial ocurrió en 1918 con la gripe española. Han pasado 102 años, y si alguien de esos tiempos está vivo tiene más de cien años.

La tragedia ha sido el marco de este 2020 porque los seres humanos han perdido de todo. Empleos, salud, vidas, padres, hermanos , tíos , amigos, de alguna manera alguien ha perdido un ser querido sembrando tristeza por todo el globo.

Las estadísticas son abrumadoras. En el mundo, hasta ahora, más de 82 millones de contagiados, con 1.8 millones de fallecimientos, algo terrible. En Estados Unidos, casi 19 millones infectados, con un saldo de 340 mil muertes. En Dominicana, los contagiados van por 170 mil con unos 2,400 muertes.

Ahora, parece materializarse la vacuna salvadora. Las de Esttados Unidos, Alemania,Rusia, Inglaterra, España, y China. De hecho, ya ha iniciado el proceso de vacunación, el cual deberá durar entre enero y abril, o tal vez un poco más allá.

EL DEPORTE: El deporte profesional hizo su esfuerzo de llevar algo de normalidad y entretenimiento a los hogares, confinados y limitados durante tanto tiempo.El futbol, el basket, el beisbol, la NFL todos contribuyeron en ese propósito, y dieron una muestra de valentía al arriesgar sus propias vidas y de sus familias.

Porque aunque los atletas y personal adicional sean pagados, la sola exposición a un virus mortal se constituye en un riesgo para sus actores.

Aquí lo hicieron la Liga Dominicana de futbol y el beisbol profesional, que hasta ahora lleva su campeonato con notable éxito, habiendo superado los principales escollos iniciales del Covid 19. Para hacer eso, en cualquier parte del mundo, hay que tener mucha valentía, y el deporte ha demostrado gran responsabilidad social. Al menos, asi lo he visto siempre, en medio de la tragedia.

Eso ha incluido el sacrificio de jugar sin público, con ligeras excepciones en algunos deportes como el beisbol. El asunto es tan serio, que todavía Salud Pública no se atreve a autorizar fanáticos en los play off de Lidom y lo hacen muy bien.

Falta un gran trecho en la lucha contra el Covid, el sacrificio ha sido grande, pero el beneficio será mayor. Es tiempo de valientes.

EL CALENDARIO: Las dos series semifinales de la pelota dominicana empiezan este sábado 2 de enero, y el calendario y horarios es el siguientes. Sabado Estrellas vs. Gigantes en el Julián Javier a las 5 PM, Toros y Aguilas en el Cibao a las 6 Pm..Domingo. : Gigantes visitan a las Estrellas a las 4 PM, Aguilas visitan a Toros a las 5 PM..Y el lunes, día de fiesta (dia de Reyes adelantado), Toros en Santiago y Estrellas en San Francisco, ambos a las 5 PM….Asi que a los fanáticos, hombres y mujeres, no se afanen mucho porque ahora el Gobierno dispuso un confinamiento que limita salida a las calles..Al menos durante 11 días, desde hoy hasta el día 10, “la cosa estará dura”… Y es necesario hacerlo , a ver si se controla un poco y , sobre todo, la gente “hace conciencia”…. Es difícil controlar al ciudadano dominicano, que gusta hacer lo que le dé la gana y también irrespetar las leyes….¿Saben ustedes que los dos managers finalistas del torneo pasado están en play off? Luis Urueta dirige a los Gigantes, Lino Rivera a los campeones Toros del Este. Es decir que ambos pueden encontrarse nuevamente en una final, lo cual no ha sido frecuente en Lidom en años seguidos..¿Ha ocurrido alguna vez?....No hay pelota en la capital, pero esta vez no es una tragedia pues los fanáticos no pueden ir al play… No hay “cuerdas “ presenciales, al menos en el play…. ¿Quién es el ejecutivo del año? Digamos que Jesús Mejía, ganador de la vuelta regular. Con frecuencia se premia lo nuevo, y Jesus es buen candidato….

AÑO NUEVO: Agradezco a todos los seguidores de estas Miniaturas por un año más cerca de ustedes. Les deseo feliz año, que se vacunen tan pronto como puedan, a ver si salimos de esto..Feliz año nuevo en casita, haciendo ejercicio, comiendo menos, portándose bien.. Listin Diario impreso no circulará viernes ni sábado, pero estaremos presentes en el digital todo el tiempo… Les recuerdo que La Semana Deportiva se despidió el pasado domingo 27 luego de 21 años en el aire.,.Y este lunes 4, como regalo de reyes, reanudo mi anterior proyecto de La Hora del Deporte, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por CDNDeportes y retransmisión por Dominican View… Estarán también Neftali Ruiz, Sussy Jiménez y Rafael Díaz, porque siempre hay que rodearse de jóvenes…. De mis amigos periodistas, solo Enrique Rojas ha participado en los dos proyectos…Trabajó varios años conmigo en La Hora del Deporte y también en La Semana Deportiva…Feliz año para él y toda su familia…. Por aquí está de visita La Fiera Tenchy Rodríguez, anda en familia por su natal La Vega y pasará unos cuantos días..que la pasen bien, cuidándose full..