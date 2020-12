Puig identificado con Toros; cuenta con 4 ofertas de GL

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Yasiel Puig está tan entusiasmado con su participación con los Toros del Este, que ya conoce casi al dedillo en que momentos llegan los famosos “Torolios”, así como su elevado deseo de contribuir para que el conjunto alcance un segundo trofeo seguido.

Puig, el enigmático jugador que sorprendió al integrarse en las últimas semanas a los actuales monarcas, solo piensa en realizar sus aportes para que en la Romana se disfrute de otra corona.

“Contamos con un gran equipo y ahora mismo estoy concentrado en ayudarlo a ganar”, señaló el cubano, dueño de un historial de siete campañas en Grandes Ligas, pero que en la pasada no jugó, a pesar de que llegó a firmar un contrato con los Bravos de Atlanta.

Teniendo ayer un contacto con los periodistas a través de la plataforma Zoom, Puig destacó lo fuerte que es la Liga Dominicana. “Me habían hablado mucho de este béisbol, pero es más sólido de lo que pensé”, señaló el jardinero de 28 años, considerado por muchos como dueño del paquete completo en el béisbol.

Señaló que desde hace un buen tiempo quería venir a jugar en el país, por varias circunstancias no se había podido, pero está contento porque los Toros le hayan hecho cumplir este deseo.

Conversación con 4 equipos

El bateador de .277 en las mayores, afirmó que al menos cuatro conjuntos han mostrado interés en firmarlo, hecho que entiende se producirá en cualquier momento en las próximas semanas.

Sostuvo que su agente, Lissette Carnet se mantiene en constante comunicación con estos conjuntos, a fin de conseguir el mejor pacto para él. Y Puig, por varias campañas titular con los Dodgers solo aspira a pertenecer a un equipo en que pueda jugar todos los días en los jardines como ocurrió en sus mejores años.El cubano, buen jugador en el terreno, pero considerado problemático, afirma que hará lo posible por mejorar su comportamiento.

SEPA MÁS

Japón no es una opción

Talento

Asimismo, sostuvo que de no firmar para Grandes Ligas aún no se considera preparado para explorar el béisbol de Japón. “quizás en unos cuantos años cuando observe que ya no cuento con el talento para actuar en Grandes Ligas”, señaló.