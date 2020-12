Golf a ritmo del amor en el primer torneo de su clase

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Llegando a final de un año atípico en donde sólo la unión de la familia pudo quizás hacer feliz los hogares, la gran idea de mis amigos Elizabeth Pérez y Franklin Frías de organizar un torneo para parejas no pudo ser mejor (retiro incluido), ya casi al “echarse las palomas” de un feo 2020 que ha dejado desolación, desesperanza y cambios en nuestras vidas.

El “1er Torneo de Parejas Felí” (nombre tomado del acrónimo de sus organizadores), tuvo como escenario el Hotel Gran Jimenoa y se jugó en el Jarabacoa Golf Club, siendo el primer evento de parejas de esposos con un encuentro de dos días que los asistentes no olvidarán.

El programa incluyó en su primer día el desarrollo de dinámicas, intercambio de experiencias haciendo un símil del golf con la vida de matrimonio, destacando un gran testimonio de la pareja Karen Cuevas / Francis Fernández sobre su experiencia como esposos aficionados al golf, y cómo este deporte ha impactado su relación.

El segundo día se realizó el torneo en la modalidad de golpes alternados con el sistema de resultados Callaway, siendo el primer torneo que se desarrolla en el país con esta modalidad. 18 parejas participaron en el torneo que se caracterizó porque la mayoría de los participantes fueron vestidos acordes con la época de la navidad, así como por distintos retos en el campo, como “El hoyo del Beso” en el hoyo 1, “La Frase del Amor” en el hoyo 3, “El Baile en Pareja” en la caseta del hoyo 5 (Cochinillo incluido), y un montón mas de divertidos retos y amenidades que hicieron sonreír a los presentes.

“Nuestro objetivo fue tratar de incrementar la unión de los matrimonios que comparten este apasionante deporte, y fortalecer las relaciones entre parejas golfistas, y creemos que lo logramos.

Estamos muy felices, pues el matrimonio es la roca que sustenta la familia, y el hecho de que este deporte sirva para solidificar la unión matrimonial significa mucho para nosotros. Agradecemos a las parejas que vinieron y esperamos con ansias el próximo”, expresaron sus organizadores, Franklin y Eli.

Parejas ganadoras: 5to. Lugar, Manolo Pappaterra/Sandy Ángeles, 4to., Eddy Ramírez/Nazaret Tiburcio, 3ero., Luis Ramón Francis/Martina Villegas, 2do., Franklin Frías/Elizabeth Pérez, y el primer lugar lo ganaron Tony Lubrano y Alice Heinsen.

El mejor “outfit” se lo llevó la pareja Ramírez/Tiburcio.

UP AND DOWN

De Norman a Westwood

* Greg Norman con COVID. The Shark entró y salió del hospital, fue a su casa y de allí regresó un día después a cuidados médicos, al confirmar que padece el terrible virus que ha afectado todo. Pronta mejoría. * Hubo “bembitas” por mi cometario de la semana pasada sobre los nuestros en eventos grandes. Mi escrito provocó que se hirieran susceptibilidades y gente “bravita”. Y yo me pregunto: ¿Es falso o cierto mi comentario? Sea usted el jurado. * PGA Tour no obligará a la vacuna. Así lo dijo el Comisionado Jay Monahan, aduciendo que “cada quien es libre de tomar la decisión que mejor le convenga”. * Lee Westwood, Jugador del Año del Tour Europeo. Nada fácil el hombre y gana su cuarto galardón en el tour del viejo continente.