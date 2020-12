El Escogido en malas

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

¿Cuándo fue la última vez que los Leones del Escogido ganaron una corona en la pelota dominicana ? Eso ocurrió en el torneo 2015-16 cuando consiguieron su título 16, tercer lugar de la liga luego de Licey (22) y Aguilas (21).

¿Cuándo fue la última ocasión en que el Escogido asistió a una final en Lidom? Precisamente ese mismo año, cuando ganaron bajo las riendas del manager Luis Rojas. De eso hace 5 años.

¿Cómo ha estado el equipo rojo bajo la gerencia de José Gómez, que ya abarca 3 campeonatos luego del retiro de Moisés Alou?Su primero fue en 2018-19 cuando tuvieron marca de 27-23, quedaron en tercer lugar en la regular, pero no cruzaron del round robin. La final fue ganada por las Estrellas a los Toros.

La segunda fue 2019-20 cuando tuvieron record negativo de 24-26, pero también se quedaron en el camino. En la final, los Toros ganaron al Licey.

Y ahora, en la temporada del Covi19, tenemos un Escogido que finalizó en 5to.lugar con 14-16, perdiendo sus últimos 4 partidos, suficiente para una eliminación, pero asistieron a un play off chiquito de 3-2 por la creación de un wild card.

Sin embargo, otra vez llegó la frustración pues los Rojos perdieron sus dos primeros y únicos juegos ante los verdes en forma fácil. Su record general fue de 14-18, perdiendo los últimos 6. ¿Cómo es posible eso?

Llama la atención, también , la pobre ofensiva del club frente a las Estrellas . Su bateo colectivo fue de .194 con 13 hits en los dos juegos, los verdes tuvieron promedio de .307 ..

En lo invididual, Vladimir Guerrero Jr. estuvo nulo pegando de 9-1 con 3 ponches, y Franchy Cordero , lo hizo de 6-0, Aderlin Rodríguez, primera base, de 8-0.

¿Rodarán cabezas en el Escogido? Los fanáticos ahora extrañan a Moisés Alou, pero el hijo de Felipe dizque no está en eso de regreso. Su trabajo ahora es San Diego, y cada día enviar un par de Salmos de la biblia a través de su cuenta de twitter.

¿Cómo lo ha hecho José Gómez? La Lidom es muy exigente en cuanto a la fanaticada, pero eso no vale en el Escogido.Sus ejecutivos y managers duran mucho pues allí impera otra filosofía. A Gómez que insista, a ver si el Escogido avanza en 2021-22…sin Covid.

DE LIDOM: Tuvo lugar ayer el draft de nativos e importados. Los 4 equipos que van a play off a partir de este sábado 2 de enero escogieron cada cual 6 jugadores de los dos eliminados, Licey y Escogido. ¿Por qué lo hacen? La dispensa es porque no hay peloteros extranjeros disponibles en esta época del año para que sirvan de refuerzos..Y como esos están aquí pues le echan manos…. Los Gigantes escogieron 5 pitchers y un jardinero (IMelky Mesa).,,., Incluyó al lanzador Cesar Valdez, quien fue afectado del Covid19, primero, y luego hubo un chisme de que no lanzó más con Licey por que no lo complacieron en lo económico ya que en los azules no había chavos , según su gerente Junior Noboa… En total, Valdez ha lanzado un inning este invierno en Lidom, pero es elegible para reforzar otro club..Alli no existen reglas…. De hecho, en las redes se le puso el mote de un mercado de pulgas, pero eso es lo que hay.. Las Aguilas, mientras tanto, no contarán con Zoilo Almonte, y tampoco con cuatro lanzadores de planta. Marcos Diplán, Juan Nicasio, Neftali Felix, su cerrador, y Michael Ynoba.¿ Y entonces, se desmoronan?.... Nada de eso, “las Aguilas son las Aguilas”… En los dos juegos de Leones y verdes, Robinson Canó pegó de 8-4, dos jonrones y un doble, y Fernando Tatis jr. de 6-0..Junior Lake de 8-1, pero su hit remolcó la primera carrera del lunes….Luis Urueta, Manny Acta y Lino Rivera son ex liceístas que han clasificado a play off… Todo el mundo va para allá, menos el Licey…

DE LIDOM: Tampa Bay ha perdido sus dos principales lanzadores del 2020,Charlie Morton (Atlanta) y Blake Snell, cambiado a San Diego.... Los Padres, sin embargo, reciben a Snell y llegaron a un acuerdo con Yu Darvish, quien tuvo un gran año para los Cachorros..Ellos serán compañeros del dominicano Dinelson Lamet, de gran calidad… Luis Urueta, el manager de los Gigantes, participa en la Actualidad Deportiva de Listin Diario y detalles cómo ganaron luego del Covid 19 con una gran reacción.. Urueta confirma, además, que regresará como coach de la banca del manager Torey Lovullo… Busque su entrevista en listin digital y en toda la plataforma de Listin…Hansel Robles firmó con los Mellizos de Minnesota, Ervin Santana invitado por los Reales de Kansas City… Los Angelinos firmaron al derecho Tommy Kanhle, ex yanqui…