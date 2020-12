Estas son las mejores películas de béisbol según MLB.Com

Will Leitch / MLB.Com

Nueva York, EEUU

El béisbol es más antiguo que las películas mismas, y las primeras películas de béisbol presentaban a jugadores de béisbol reconocidos como las propias estrellas; en muchos sentidos, fueron nuestras primeras estrellas de cine. "Right Off the Bat", considerada la primera película de béisbol jamás realizada, salió a la luz en 1915, el mismo año que "The Birth of a Nation", moralmente repugnante pero cinematográfica, y protagonizada por John "Mugsy" McGraw como él mismo. McGraw apareció en docenas de películas esa década. La industria cinematográfica estaba tratando de capturar a Estados Unidos, y nada era más estadounidense que el béisbol.

En los más de 100 años transcurridos desde entonces, algunas de las películas más queridas se han hecho sobre béisbol, ¿y por qué no? La historia del béisbol es la historia de nuestro tiempo, con héroes y villanos, gloria y escándalo, triunfo y fracaso, comedia y tragedia. Sigue siendo el más cinematográfico de nuestros deportes porque trata, en esencia, de los seres humanos y sus debilidades y sus glorias. Si el béisbol nunca hubiera existido, las películas lo hubieran tenido que inventar.

Por lo tanto, sentarse a hacer una lista de las mejores 25 películas de béisbol jamás realizadas es todo un desafío. Debes considerar su importancia histórica en los anales de la tradición cinematográfica ... pero también, bueno, es el béisbol: se supone que esto es divertido. Estoy seguro de que hay películas que no están aquí y que podrían estar en tu lista. Pero para mí, estas son las 25 películas de béisbol que mejor reflejan lo que es el deporte, tanto en la pantalla como en el mundo real. Recuerde: no hay llanto en el béisbol, pero a veces, sí hay llanto en las películas de béisbol.

1. Bull Durham (1988)

Las conversaciones en el montículo. Los trucos para salir de una mala racha. Las tácticas de motivación gerencial. Con qué mano golpear en una pelea. "Bull Durham" es una película que comprende el romance y la locura del béisbol mejor que cualquier otra película, y tiene un elenco de todos los tiempos. Lo único mejor que ver esta película es ver un juego de béisbol real. Y apenas.

2. Un equipo muy especial (1992)

Una película que tiene el béisbol en sus huesos como pocas otras películas, y que cuenta una historia increíble que pocas personas conocían. El elenco es fantástico de arriba a abajo, ¡incluso Madonna es buena en él! - y la película tiene la suerte de tener a Tom Hanks como el gerente rudo justo antes de convertirse en la estrella de cine más grande del mundo.

3. El orgullo de los Yankees (1942)

Gary Cooper es un Lou Gehrig instantáneamente icónico - la gente hasta el día de hoy todavía piensa que Gehrig se parecía a Cooper - y no olvides la excelente interpretación de Babe Ruth por ... ¡Babe Ruth!

4. El Campo de los sueños (1989)

Los papás y sus hijos llorarán cada vez que escuchen "tener una trampa" por el resto del tiempo debido a esta película.

5. Ocho hombres fuera (1988)

La historia del escritor y director John Sayles sobre los Black Sox presenta una mirada literaria e inteligente a lo que sigue siendo el peor escándalo en la historia del béisbol.

6. Moneyball (2011)

La película sobre matemáticas y datos en el béisbol también tiene un alegre amor por el deporte, y Brad Pitt y Jonah Hill son un equipo extrañamente perfecto.

7. El Mejor (1984)

El director Barry Levinson cambió el final para dejar que Roy Hobbs sea el héroe que Robert Redford interpretó, y aunque el libro podría tener una resonancia más trágica, la película seguramente alcanzó el punto ideal romántico.

8. La Pandilla (1993)

El clásico infantil se acercó sigilosamente a la gente cuando se lanzó, pero su nostalgia es aún más poderosa ahora. Y tiene la única cita que seguramente verás en una camiseta cada vez que vayas a un juego: "¡Me estás matando, Smalls!"

9. Todos queremos algo (2016)

Subestimado cuando salió hace unos años (mucha gente pensó que el seguimiento de Richard Linklater a Boyhood iba a ser mucho más serio de lo que era) este es uno de los aspectos más divertidos y silenciosamente conmovedores de lo que significa estar en un equipo de béisbol universitario que jamás haya existido. Y veremos a este elenco en 20 años de la forma en que vemos al elenco de "Dazed and Confused" ahora.

10. Ligas Mayores (1989)

Esta es absolutamente la película que todos los jugadores de béisbol que conoces probablemente colocan en el número uno.

11. Los osos de las malas noticias (1976)

La clásica comedia estridente de las Pequeñas Ligas con Walter Matthau tuvo un desafortunado remake 29 años después, pero el original todavía tiene un gran impacto en la actualidad. Kelly Leak para siempre!

12. Golpea el tambor lentamente (1973)

Uno de los mejores llorones del béisbol que hay, presenta a un entonces desconocido Robert De Niro como un receptor de buen corazón pero débil que contrae una enfermedad terminal y desarrolla una amistad con el lanzador estrella intelectual del equipo.

13. The Bingo Long Travelling All-Stars & Motor Kings (1976)

Esta pieza de época sobre un grupo de estrellas de la Liga Negra que formaron un equipo itinerante que arrasó con el país en la década de 1930 tiene un elenco casi caricaturizado: Billy Dee Williams, James Earl Jones y Richard Pryor.

14. El novato (2002)

Esta historia de Jim Morris, el profesor de ciencias de la escuela secundaria que terminó en las grandes ligas a la edad de 35 años, es un cuento clásico de los desamparados que tiene la útil ventaja de estar basado en una historia real.

15. Llévame al juego de pelota (1949)

Un musical en tecnicolor de la vieja escuela dirigido por Busby Berkeley, protagonizado por Gene Kelly, Esther Williams y Frank Sinatra. ¿Por qué no has visto esto todavía?

16. Malditos Yankees (1958)

El clásico musical sobre un hombre que ama tanto a sus Senadores de Washington que venderá su alma al diablo para que vencen a los Yankees también tiene una versión cinematográfica conmovedora. La gente todavía llama así a los Yankees 60 años después.

17. Azúcar (2008)

Este drama independiente sobre un jugador de béisbol dominicano y sus luchas por sobrevivir y aclimatarse en las Ligas Menores es una de las películas menos apreciadas de la última década.

18. El miedo ataca (1957)

Puede parecer que Anthony Perkins nunca había tocado una pelota de béisbol en su vida antes de esta película, pero su interpretación de las batallas de la ex estrella de los Medias Rojas Jimmy Piersall con las enfermedades mentales es excelente, y la película es bastante atrevida para su época.

19. 42 (2013)

La historia de las batallas de Jackie Robinson y Branch Rickey para integrar el béisbol se beneficia enormemente de sus estrellas, Harrison Ford y un Chadwick Boseman anterior a "Black Panther".

20. Novato del año (1993)

Tener tu equipo favorito, ¡los Cachorros, nada menos! - simplemente elegirlo de las gradas y hacer que lance para ellos es una fantasía de la infancia con la que cualquier niño puede identificarse.

21. Sr. 3000 (2004)

Esta comedia estridente que presenta a Bernie Mac como un jugador retirado que regresa al juego años después de retirarse para conseguir su hit número 3000 tiene un poco más de resonancia emocional de lo que podría haber sospechado.

22. Ángeles en el campo (1994)

Estoy mostrando mi edad aquí, pero prefiero el tonto remake de Christopher Lloyd para Disney (¡con un joven Joseph Gordon-Levitt!) Al original con Janet Leigh.

23. 61 * (2001)

La oda de Billy Crystal a la persecución de jonrones entre Mickey Mantle y Roger Maris es básicamente hierba gatera de Baby Boomer.

24. Cobb (1994)

Tommy Lee Jones interpreta al Tigre, tanto sus verrugas como sus ... bueno, también sus verrugas. Ha habido cierto revisionismo histórico sobre Cobb en los últimos años, pero Jones es Cobb en su peor momento: cruel, intratable y, por supuesto, tan bueno en el béisbol como cualquiera que haya jugado.

25. Por amor al juego (1999)

Una de las tres películas de béisbol de Kevin Costner, esta es definitivamente la peor de ellas, pero aún tiene sus momentos: lo pensaré cada vez que un lanzador veterano tome un juego sin hits al final del juego, por el resto de mi vida. Además: John C. Reilly nació para jugar como receptor.