Gratitud en Nochebuena

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Esta Nochebuena (noche de paz, noche de amor) la familia se reúne en la víspera del Nacimiento de Jesús. Es buen momento para agradecer, aún en medio de los destrozos que causa todo este año el Covid-19, el intruso virus mortal que afecta al mundo.

Quiero dar gratitud por el premio que me ha otorgado la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva , a través de su seccional en América, que preside el paraguayo Gabriel Cazanabe, y que en el país representa el colega Jorge Torres, pro-secretario. . Formo parte de un grupo de 13 periodistas latinos reconocidos en el 2020, y el premio local sería entregado el próximo mes de marzo.

¿Qué es este premio? Está relacionado con periodistas de larga data, aquellos que han prestado un largo y fructífero servicio al deporte. Me siento honrado, naturalmente, porque he sido el tercer dominicano elegido, pues habían anteriormente lo habían sido Roosevelt Comarazamy y Tomás Troncoso, sin dudas dos de los mejores periodistas deportivos del país y de América Latina.

Comarazamy fue reconocido en una fecha tan reciente como el 2019, y recibiría el galardón junto conmigo pues el Covid impidió la ceremonia del pasado mes de marzo.

Desde luego que no hablaré de mi persona ni de mi carrera. Lo más resaltable es que he cumplido este mes de octubre 48 años en esta faena de periodista deportivo, desde que empecé en octubre de 1972 en el periódico El Nacional de las manos de Luis Ramón Cordero y Luis Fernández.

En mis inicios, fruto de circunstancias, empecé laborando precisamente con Cordero y Comarazamy, y en El Nacional publicamos cada día la columna “3 en Uno”, especializada en beisbol, en un formato muy parecido a lo que sería más luego “Miniaturas del Beisbol”, con 38 años seguidos en la prensa nacional.

Esta columna ha sido mi compañera desde la primera vez, el 6 de abril de 1982 en el Hoy, luego estuvimos de visita 14 años en Ultima Hora, donde fui editor deportivo, y el Listin la ha acogido desde el jueves 4 de julio 2002, cuando se publicó la primera.

El deporte olímpico dominicano y el beisbol profesional tienen también su historia conmigo, y sea en los libros o como testigo presencial, yo siempre he estado cerca. De eso trataremos en la columna del lunes.

DE INTERES:. A Jorge Torres, por cierto, le agradezco me haya postulado a los premios de la AIPS.. Es una consideración generosa, y por ello mi gratitud….También, a quienes le hayan recomendado mi persona…., Listin Diario no circulará impreso viernes, sábado ni domingo, así que regresará el lunes para el público en general y suscriptores..Pero, el servicio de listin digital se mantiene siempre, 24 horas al día…. El play off de Lidom empieza el próximo domingo entre Estrellas y Escogido.. Será un 3-2, y posterior a eso vienen dos series de 7-4 hasta llegar a la final, que también será un 7-4…El lanzador dominicano José Ureña firmó con los Tigres de Detroit por un año y US$3.2 millones… Ureña pertenecía a los Marlins y en 2020 tuvo marca de 0-3 y 5.40 de efectividad.. Está en liga mayor desde 2015, su record general es de 42-46..Su mejor temporada fue 2017 con 14-7 y 3.82…Lo que queda a la dirigencia del Licey ahora es usar los medios para explicar el por qué del fracaso…El presidente , Domingo Pichardo, está haciendo su trabajo de relaciones públicas y es legítimo… Pichardo termina su segundo año de un mandato ….En junio habrá elecciones y hay tres candidatos para la presidencia: Tancredo Aybar, Rafael Ubeda y Ricardo Ravelo…El grupo de La Familia decidirá próximamente quién asumirá…¿Quién es Narciso Crook, el hombre de los 3 jonrones la noche del martes por Licey?. Su historia reporta que nació en Nagua, lo llevaron a vivir chiquito a Estados Unidos, estado de Virginia, y fue firmado en el draft del 2013 por los Rojos de Cincinnati, en ronda 23.. En sus 6 años de liga menor no ha sido jonronero, y en 2017 pegó 10 jonrones en triple A, su máxima cantidad. Nunca había dado jonrón en Lidom, pero ese día dio tres..¿Por qué, qué comió o tomó ese día?...