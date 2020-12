Se fue Licey

Héctor J. Cruz

Los Tigres del Licey tienen el orgullo de su gran historia. Son el club más ganador de la pelota dominicana con 22, mas ganador en Series del Caribe con 10, el más viejo del país, y eso es notable. Ahora que son eliminados del torneo Covid-19 no hay mucho por analizar. El primer enemigo fue el mismo virus, que los sacó de circulación por más de dos semanas, aunque lo mismo pasó con los Gigantes y están en postemporada.

Las lesiones también hicieron lo suyo, pero eso pasa en todos los clubes. Mientras, las figuras responsables de este fracaso estarán calientes en los medios y las redes : el presidente Dr. Domingo Pichardo, Junior Noboa, gerente-comisionado de beisbol, y Luis Sojo, el venezolano que debutó en la liga. Ellos tres reciben el fuego de los fans azules desde el lunes por la noche. Nuevos rostros estarán en el torneo 2021-22

GRANDES LIGAS En el enfoque completivo de los Grandes Ligas que han actuado en L idom este año, tenemos lo siguiente.

ESCOGIDO: se supone que dos figuras del calibre de Gregory Polanco y Vladimir Guerrero jr. deben de “quemar” la liga sin muchos problemas. ¿Lo hicieron? Polanco, regular con los Piratas de Pittsburgh, estuvo en 21 juegos, promedio de .227, 2 jonrones y 10 empujadas. Hizo algo, pero no mucho… Vladimir actuó en 10 juegos, en 39 turnos bateó promedio de .359, con 2 jonrones, 11 remolcadas, más o menos bien..No estuvo bien en la defensa, y el Escogido le estaría buscando otra posición para play off, si sigue jugando.

LICEY: Los azules no tenían figuras de relevancia, son los mismos jugadores que han estado jugando para ellos los últimos años, son sustitutos en MLB o juegan a veces.. Wellington Castillo tuvo -212-2-4, Emilio Bonifacio .255-0-6, Jorge Bonifacio .267-0-4, el receptor Sandy León (venezolano de los Indios de Cleveland) dio 3 jonrones, pero bajísimo promedio de .152 (hasta anoche)..Dawell Lugo, Detroit, .275-1-8..

ESTRELLAS: Tampoco presentó figuras, solo jugadores de complemento o de la liga mexicana.. Sócrates Brito tuvo .178-3-12, Francisco Mejía .146-1-6, Lewin Díaz (Marlins) .234-3-12 y el novato Cristian Paché se dejó ver algo y desapareció.

Algunos lanzadores sobresalieron, pero aquí actúan muy poco. Reitero que en Lidom no es tan fácil lograr buenos números para jugadores de liga mayor porque aquí el enfoque y la concentración son escasos.

DE LIDOM: Los Gigantes recuperaron un juego que estaban perdiendo ante las Estrellas, en el primero de un doble compromiso.. En el 7mo. empataron a 8 con jonronazo de Kelvin Gutiérrez abriendo la entrada, y luego ganaron en forma sensacional 9-8 por doble empujador de José Siri…Los Gigantes tuvieron también jonrones de Ronald Guzmán, su 5to. y de Sirí, dentro del cuadro…Había un segundo juego programado, y este miércoles finaliza la regular con Estrellas-Licey en Santo Domingo y y Gigantes van contra Toros en La Romana… Todavía no se definen las posiciones ni cuáles equipos irían al primer play off, que será de 3-2… Eso empezará el sábado 26…Los Toros informaron que sale de juego el jardinero Jesús Sánchez (de los Marlins), y no volverá.,. Eso es parte de los “novatos” ranqueados que están saliendo r de Lidom a partir de ahora, proceso que se inició hace un par de semanas…

DE MLB: Los Medias Rojas de Boston firmaron al lanzador Raynel Espinal, un agente libre de liga menor y quien está en acción desde el 2013. Pasó mucho tiempo en la organización de los Yanquis y Boston lo ha invitado a los entrenamientos… Espinal pertenece a los Gigantes del Cibao y ha aparecido en 7 juegos en el presente torneo. Sam Fuld, antiguo jardinero de liga mayor, es el nuevo gerente general de los Filis de Filadelfia, y estará bajo la presidencia de Dave Dombrowski..Fuld jugó para Cachorros, Minnesota, Tampa y Cubs en el período 2007-15… De paso, el venezolano Jorge Velandia fue anunciado ayer como su asistente.. Velandia fue sustituto en los jardines de varios clubes entre 1997-2008…