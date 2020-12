¡Puerto Plata cumplió!

Félix Olivo

Un emocionado presidente Luis Abinader hizo entrega a Brandon Matthews del trofeo que lo acredita como el campeón del Puerto Plata Open 2020. A poco mas de un año de perder en desempate el VISA Open de Argentina, el estadounidense tuvo su redención ganando con una cómoda ventaja, y con una gran ronda final de seis bajo par, el espigado jugador de 26 años estableció record de campo anotando un impresionante -26 (258), triunfando por cinco sobre su mas cercano contendor, su compatriota Jacob Bergeron quién hizo el score mas bajo de todo el evento en la ultima ronda, un 63 libre de bogeys. En el tope del tablero aparecen empatados en tercero con-20 Conner Godsey y Brendon Doyle, y Alejandro Tosti, quien fue la gran historia durante las dos primeras rondas, terminó con un 68 ubicándose en la quinta plaza, a siete de la punta.

Aunque Matthews anotó el score mas bajo registrado en la historia del Playa Dorada Gol Course, el récord de 72 hoyos del PGA Tour Latinoamérica sigue en manos del brasilero Alexandre Rocha, quien hizo 29 bajo par en el evento inaugural de la temporada 2020-21 en México, el Estrella del Mar Open. Con su victoria, Matthews ascendió en la Orden de Mérito que domina MJ Maguire. Rocha marcha segundo, Matthews tercero y el mexicano Álvaro Ortiz junto al argentino Andrés Gallegos cierran el top-5 en cuarto y quinto, respectivamente.

El acto de premiación contó con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien se hizo acompañar de importantes miembros de su gabinete y autoridades y empresarios locales, poniendo en relieve la importancia que el gobierno actual da al turismo.

Up and Down: * Jin Young Ko se lo llevó todo. A pesar de perderse gran parte de la temporada, la No. 1 del mundo cobró doble el fin de semana al ganar el torneo y la carrera por el CME Grupo Tour Championship, consiguiendo su séptima victoria. Dura la coreana. * Qué les pasa a muchos de nuestros criollos en eventos “piyieitescos’? Ya es casi costumbre ver “come hombres”, ponerse “chiquiticos” en los grandes eventos. ¿Se aprietan? ¿Se salen de su zona de confort? ¿Se desconcentran con el público o con el stage? ¡Algo pasa, porque como que no es normal! * Dura la LPGA. Acaban de lanzar su calendario con 34 torneos + la Solheim Cup y 74.5 millones de los verdes en premios. ¡Sopla!

SEPA MÁS

Una buena actuación

Dominicanos.

Los únicos dominicanos jugando el fin de semana fueron Juan José Guerra y Willy Pumarol. JuanJo terminó -16 para hacer un importantísimo Top 10. Willy Pumarol hizo una ronda final de 70 para ubicarse en el puesto 44. Los que no hicieron el corte fueron Julio Santos, Hiram Silfa, Bolívar Almonte, Javier Núñez, Juan Carlos Perelló, Marcel Olivares, Federico Álvarez, Luis Daniel González, y Rhadamés Peña.

Congratulaciones

Augusto Reyes, junto a la directiva del club, los empresarios, inversionistas, el personal del campo (Andrea Attus fue el director), voluntarios, prensa, etc. Todos hicieron del torneo un verdadero suceso. Nuestras felicitaciones.