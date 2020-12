Los Grandes Ligas en la Lidom

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Es conocido el hecho de que algunos peloteros dominicanos decidieron participar en el torneo de Lidom 2020-21 por el escaso calendario que tuvieron en Grandes Ligas de solo 60 juegos en la regular, y algo más para quienes fueron a play off.

También han participado muchos liga menor y otros de México porque en ambos escenarios no hubo actividad este año. El Covid-19 “acabó con tó”.

Aprovecho ahora, que casi finaliza la regular, para revisar algunos nombres y el resultado que han tenido aquí, que no siempre es bueno por distintos factores: muchos lo cogen suave, algunos se encuentran con un pitcheo fuerte y descontrolado, y en términos generales la adrenalina no es la misma ni tampoco las exigencias. Enfoco solamente algunos hombres que están fijos en MLB o que han tenido buena experiencia (hasta anoche).Veamos:

AGUILAS: Juan Lagares ha bateado para .283, sin jonrón y 11 empujadas, con su buena defensa de siempre. Melky Cabrera, sin trabajo, ha tenido un repunte las dos últimas semanas, ha subido a .304 con 3 jonrones, 13 empujadas..Wilmer Difó (no lo veo jugando) apenas .221, Johan Camargo apenas en .213, y Victor Robles, que se fue, .234, con 2 jonrones, 5 empujadas en 13 partidos.

GIGANTES: Ronald Guzmán ha estado bien en bateo con .337 en una buena actuación, 4 jonrones, 11 empujadas.. Carlos Peguero, de MlB y de Japón, .288 , 4 jonrones y 14 remolques, y Juan Francisco, que se pasa el verano aquí haciendo nada, había disparado 6 jonrones en los últimos 10 días, 7 en total y 24 empujadas, líder en ambos departamentos.

TOROS: El señor Gary Sánchez está “fajado” y ya suma 48 turnos, con 13 hits, promedio .241 , 2 jonrones, 10 empujadas… Jorge Mateo, que es backup en San Diego, batea.308, 2 jonrones y 4 remolques.. Pete Obrien, el MVP del torneo pasado,.201-13-12, muy lejos de sus números anteriores..Miguel Andújar, de los Yaquis, batea para .324 ,de 34-11, sin jonrón , 5 empujadas..¿Perdió el poder o tiene swing pequeño?... Yasiel Puig no jueg tiene lesión en la pierna derecha,tiene de 13-3 en 5 juegos. Jeimer Candelario, de Detroit, tiene de 33-4 para .212…Y todos los dulces se los come Yamaico Navarro, candidato al MVP, con promedio de .346 , 2 jonrones y 13 impulsadas… Dejamos para mañana los restantes tres clubes.

DE LIDOM: Moises Sierra fue nombrado Capitán de los Gigantes del Cibao hace menos de dos semanas, desde entonces ha disparado 3 jonrones y está super encendido. Anoche metió jonrón de 3 bien temprano ante los Toros… Jordany Valdespin, héroe de los Toros del Este el año pasado, fue inscrito en roster de la semana por el equipo. Valdespin ha jugado poco este año por lesiones… Robinson Canó fue inscrito en el roster semanal de las Estrellas ayer, pero media hora después fue sacado…En mi celular tengo ambos rosters, por si alguien quiere desmentir…No entiendo qué haría Canó jugando aquí.. Robinson recibió una segunda sanción de MLB por dopaje, y estará fuera del 2021 por los 162 partidos…Si yo fuese Canó, me iría a Asia y Africa por un año a HACER 3 COSAS: meditar, meditar y meditar..¿Cómo es posible que tenga dos suspensiones encima un señor que estaba teniendo una carrera para Cooperstown?..No lo entiendo….Las Estrellas también tienen un “aguaje” montado esperando el ingreso de Fernando Tatis Jr. y de Miguel Sanó…Mientras tanto, tienen algunos jugadores fuera hace varios días , y no es por lesión…Entre ellos Junior Lake, pero como si es por Covid está prohibido informarlo a menos que el infectado lo autorice.. El Presidente puede decirlo públicamente, pero un pelotero no..¿Perdón?...En este país hace rato está “Jefeando” La No transparencia, el ocultamiento de los hechos…Las Estrellas juegan hoy doble partido en San Francisco de Macoris, ante los Gigantes…El Escogido perdió al antesalista Joe Dunand, quien se va lesionado. Tuvo promedio de .319, 2 jonrones, 11 remolcadas, una buena actuación…Los azules anuncian que han retornado a roster los lanzadores Cesar Valdez y Jairo Asencio, su relevista…

DE INTERES: Anunció su retiro del beisbol Howie Handrik, infielder, segunda base, tercera y primera, y quien fue parte de los campeones Nacionales de Washington en 2019.. Se retira a los 37 años de edad luego de 15 temporadas para los Angelinos,Dodgers, Filadelfia y Nacionales... Su promedio general fue de .294, muy bueno, 1|27 jonrones, 724 empujadas y 1747 hits.

DE INTERES: Nathalie Alonso es una periodista de MlB en español (creo que nació en España)…Ella remitió ayer un twit interesante. Dice que en los años 80 Felipe Alou dirigía en clase A de los Expos de Montreal,West Palm Beach, y uno de sus coaches era Dave Jauss, actual manager del Escogido.. Y que era frecuente que dos niños hijos de Felipe estuvieran corriendo en oficinas y el play, uno de ellos Luis Rojas..En 2021, Jauss será coach de Luis Rojas, manager de los Mets… Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos y su esposa Jill, recibieron la vacuna contra el Covid ayer…. Eso es, enviando un mensaje de que no hay ningún peligro pues la gente está “chiva”, y atenta a las reacciones..¿Usted qué, se la pondrá o no?..Yo estoy disponible para ser el primero entre los dominicanos.