La Russa resuelve caso de DUI, siente "profundo remordimiento y pesar"

AP

CHICAGO

El manager de los White Sox, Tony La Russa, dice que no tiene problemas con la bebida. También dice que tiene que demostrarlo con su comportamiento.

La Russa, de 76 años, se declaró culpable este lunes de un cargo menor para resolver cargos menores por conducir en estado de ebriedad derivados de su arresto hace casi 10 meses en una autopista en el área metropolitana de Phoenix.

La Russa también se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Florida en 2007 después de que la policía lo encontrara dormido dentro de su SUV en funcionamiento en un semáforo y oliendo a alcohol. Después de que se resolvió el caso de 2007, La Russa aceptó la responsabilidad y dijo que nunca volvería a suceder.

El arresto de La Russa en Arizona ocurrió el 24 de febrero, pero los cargos se presentaron el 28 de octubre, un día antes de que lo contrataran para administrar los Medias Blancas de Chicago. Se declaró culpable de conducir imprudentemente en la Corte de Justicia del Condado de Maricopa y fue sentenciado a un día de detención domiciliaria, una multa de casi $ 1,400 y 20 horas de servicio comunitario.

"Sé que no tengo un problema con la bebida, al igual que sé que cometí un grave error en febrero", dijo La Russa en una conferencia telefónica con periodistas, "y donde estoy ahora es para demostrar que no lo tengo". Tengo un problema con la bebida y para demostrarlo todos los días fuera del campo que voy a manejarlo y lo que me duele es claro que si tomo una bebida no conduciré. Siempre hay una alternativa ".

Las autoridades dicen que La Russa, quien ganó una Serie Mundial con Oakland y dos más con St. Louis, explotó una llanta del Lexus gris que conducía. El gerente del Salón de la Fama se estrelló contra una acera, dejando el vehículo humeando. Las pruebas realizadas la noche de su arresto mostraron que su concentración de alcohol en sangre era de .095, por encima del límite legal de .08.

La Russa dijo que siente “un profundo remordimiento y pesar” por lo sucedido. Se sometió a 20 horas de asesoramiento sobre el alcohol después de su arresto, que describió como "muy útil".

“Es imposible explicar cuán diaria y profundamente te afecta esto y me ha molestado durante mucho tiempo”, dijo. "Obviamente mostré mal juicio esa noche de febrero".

La Russa, el mánager de mayor edad en las mayores, fue contratado por Chicago en un movimiento sorpresa luego de que Rick Rentería fuera despedido en lo que el equipo dijo que fue una decisión mutua. Es amigo del propietario de los White Sox, Jerry Reinsdorf, y comenzó su carrera como gerente con el equipo durante la temporada de 1979.

Regresará al dugout por primera vez desde 2011, cuando llevó a St. Louis más allá de Texas en la Serie Mundial.

La Russa dijo que le informó a los White Sox sobre su arresto cuando expresaron interés en él para el puesto de gerente.

“Antes de que las conversaciones se pusieran serias en absoluto, me aseguré de informarles que hubo una situación de error en febrero que ahora estaba a punto de llegar a algún tipo de conclusión”, dijo, “y su decisión fue que era un problema. error, saben lo grave que es, pero decidieron apoyarme y se los agradezco por eso ”.

Tras su primera aparición en los playoffs desde 2008, los White Sox son considerados como uno de los clubes prometedores del béisbol de cara a la próxima temporada. Pero el escepticismo sobre la contratación de La Russa se vio agravado por su arresto, lo que hizo mella en el panorama positivo que rodea a la franquicia.

El equipo dijo el lunes en un comunicado que comprende "el enojo y la preocupación expresados ??por algunos acerca de contratar a Tony en estas circunstancias". También dijo que La Russa sabe que "no hay red de seguridad debajo de él".

"Tony tiene una historia orgullosa y productiva con los Medias Blancas y las Grandes Ligas, por eso lo apoyamos", dijo el equipo. “Ha hecho su trabajo excepcionalmente bien en el pasado. Siempre ha demostrado su capacidad para inspirar a sus jugadores y llevar a sus equipos a un nivel de campeonato. Confiamos en que Tony mejorará a nuestro equipo, mientras se mejora a sí mismo ”.