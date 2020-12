Mario Emilio Guerrero

El mecenazgo deportivo es un tipo de patrocinio que se utiliza para promover y ayudar a promocionar el deporte, y lograr un mayor desarrollo de esta actividad. En países pobres como el nuestro, con tantas precariedades económicas, impulsar iniciativas como esta es imprescindible. Sin embargo, revisando la Ley General de Deportes vigente, increíblemente nos percatamos de que esa figura no está contemplada, a pesar de lo mucho que podría aportar al desarrollo deportivo nacional. Tratando de enmendar ese error, el Ministerio de Deportes, en la propuesta de modificación que presentó de la referida ley ante el Congreso Nacional, consensuada con el Comité Olímpico Dominicano, planteó la inclusión del mecenazgo deportivo de las personas físicas o jurídicas para la difusión y promoción del deporte. En el nuevo proyecto se recomienda la exoneración de impuestos a las sociedades o empresas, o personas físicas, que colaboren con las actividades deportivas, hasta en un 10% de la base impositiva del volumen de ventas. Estas facilidades pueden ser aumentadas en el caso de que una empresa extranjera pueda instalar una subsidiaria en la República Dominicana bajo el sistema de Zona Franca. Los legisladores harían una gran contribución a nuestro movimiento deportivo si acogen estas recomendaciones, en el entendido de que no toda la carga económica se le puede dejar al Estado. La deducción como gasto de las donaciones o aportes efectuados por los mecenas o patrocinadores deportivos, hasta un porcentaje determinado de los impuestos que deben pagar al final del año fiscal, no es nuevo en nuestro país. Así ocurría en otros tiempos, pero inexplicablemente esa disposición fue obviada en la presente ley, promulgada en 2005. Con la propuesta presentada lo que se persigue es lograr que empresas nacionales y extranjeras inviertan en deporte y proporcionen a este sector los recursos necesarios para su desarrollo. Actualmente existen varios modelos de mecenazgo en el país, como el que contempla el apoyo a las actividades culturales dentro de la le legislación que creó el Ministerio de Cultura y la ley de cine, que establece una política integral de incentivos fiscales y de exoneración de impuestos para incentivar esa industria. Confiamos que para beneficio del deporte dominicano ésta y otras modificaciones de la obsoleta e inaplicable Ley General del Deportes No. 356-05 puedan llevarse a cabo sin que haya más demora.