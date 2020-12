Licey, sin Matatán ni Caballo Azul

Héctor J. Cruz

Además del Covid19, ahora debemos enfrentar la crisis deportiva que afecta al equipo Licey, que intenta salir del sótano en una lucha contra la corriente. Es así, porque al calendario regular solo le quedan unos días, y al Licey 8 partidos.

La esperanza de los liceístas es que puedan alcanzar el 5to.lugar , con una distancia de 3 juegos o menos del cuarto, y fajarse en el play off del 3-2. Desde luego, eso mismo aspiran los demás clubes alrededor del 5to. lugar.

Ahora, los fanáticos acusan al Licey de que su alineación es débil pues ya no tienen Matatán ni al Caballo Azul . El último de esta especie era Juan Francisco, que en la pausa fue cambiado a los Gigantes del Cibao, y que el martes tronó par de jonrones y 7 empujadas.() El viejo Matatán Azul, Henry Rodríguez, ni siquiera vive aquí, reside en USA hace ya mucho tiempo).

También incomoda a los fans escuchar decir al gerente general –comisionado de beisbol Junior Noboa que el problema ha sido económico. Que Licey no tiene cuartos y por tal motivo no pudieron contratar a Yasiel Puig, el cubano que vino con los Toros. Raro eso, porque el Licey recibió, igual que los demás clubes, un apoyo de 75 millones del Gobierno para que pudiera cubrir su nómina.

Pero , no hay que alarmarse si Licey no clasifica. Los Gigantes del Cibao han estado fuera del dinero los dos últimos campeonatos, y ahora esperan entrar bajo el mando del ex liceísta Luis Urueta.

¿Qué ha pasado con los Azules los últimos años? El club fue campeón en 2013-14 con José Offerman de manager, y repitieron en 2016-17 con Audo Vicente. Es decir, que han tenido dos coronas de los últimos 7 torneos, un privilegio. Además, mantienen la supremacía de la liga con 23 títulos, acosados por las Aguilas con 22. En 2012-13 quedaron con 6to, en 2014-15 fueron 5tos. Con 19-31.El año pasado perdieron la final de los Toros.

El COVID: Es recomendable que las autoridades de Salud Pública no se apresuren con la solicitud de que haya fanáticos en play off. La situación sigue muy tensa, el dominicano es irrespetuoso e indisciplinado, y anda como chivo sin ley. Si yo fuera Ministro de Salud (. Plutarco Arias) descartaría esa posibilidad, incluso para la final. Eso sería “lo más saludable”..

BUEN PASO: La MLB decidió reconocer a las ligas negras de Estados Unidos en el período 1920-1948..¿Qué significado real tiene esto? Es un poco complicado comprenderlo hoy día, pero fruto de la existencia del racismo en Norteamerica todo el talento del beisbol que reunian a los negros de esos tiempos dio paso a la formación de varias ligas. Dicen que un total de 7 ligas negras han sido reconocidas, y las estadísticas de unos 3,400 jugadores serán incorporadas a las de MlB de todos los tiempos. Podrán competir, incluso, con los lideres de por vida , y ahí podrían producirse algunas variantes… Juan Esteban Vargas Marcano –Tetelo- habría sido el primer dominicano en jugar en dichas ligas, pero otro numeroso grupo también, incluyendo al super conocido Horacio Martínez.. Habrá que ampliar el tema.

DE MLB: Tampa Bay extendió un contrato de 3 años a su receptor de planta Mike Zunino.. No es un virtuoso del bateo, pero su defensa es estable y muy incidente en el excelente cuerpo monticular de Tampa…Los Orioles de Baltimore firmaron a Fernando Abad con invitación a los entrenamientos. El relevista zurdo viene mostrándose con los Toros del Este y su desempeño ha sido bueno. Abad es un veterano de 9 temporadas en liga mayor, no lanzó en 2020 , lo hizo en 2019 en 21 partidos para los Gigantes de San Francisco. Tiene 34 años de edad…En los esfuerzos que hace ahora mismo la MlB se dice que ellos podrían plantear un inicio de campaña para el mes de mayo, en lugar de principios de abril…El lío del Covid 19 se mantiene en Estados Unidos, y hace dos días se reportaron 3 mil muertes…Además, tienen la discusión alrededor de Donald Trump, que pretende armar un rebú antes de entregar el poder a Joe Biden. Para coronar todo eso, este fin de semana esperan una gran tormenta de nieve, dicen la más bestial de la historia.

MUNDO AL REVES: Dice el doctor Plutarco Arias que los transmisores locales del Covid 19 son jóvenes en un 65%..¿Qué significa esto? Que no se están cuidando lo suficiente ni lo correcto….La Discordia ahora es por 100 millones de pesos que el Gobierno emitirá como apoyo al mundo del entretenimiento para que piquen algo en la Navidad…¿En qué parará eso?...El Toque de Queda empieza a las 7 de la noche, pero usted puede estar en la calle hasta las 9..¿Se entiende eso?..