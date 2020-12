Equipo Blue JackTar gana el Pro-Am del Puerto Plata DR Open

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

El PGA Tour Latinoamericano toca suelo dominicano en La Novia del Atlántico, y a partir de hoy, 144 jugadores (11 criollos en el field) buscarán poner números a una temporada que juega su segundo evento tras la suspensión por el COVID.

Los dominicanos representando la tricolor son Willy Pumarol, Julio Santos, Juan José Guerra, Hiram Silfa, Julio Ríos, Bolívar Almonte, Javier Núñez, Juan Carlos Perelló, Marcel Olivares, Federico Álvarez, Luis Daniel González, y Rhadamés Peña.

A todos les deseamos la mejor de las suertes.

Ayer se jugó el Pro-AM, en el que el equipo Blue JackTar salió por la puerta grande.

El argentino Alejandro Tosti fue el profesional, y lo acompañaron Paul Brugal, Francisco González y Owen Stewart. En segundo lugar llegó el equipo compuesto por Alexander Rocha (Pro), junto a Eligio Cerda, Joel Castillo y Pedro Estévez, dejando la tercera plaza al team comandado por el Pro Pirí Bordas junto a los amateurs Enrique González, Joaquín -Quino- Montero y Carlos G, Núñez.

La definición del equipo ganador vino tras desempate por tarjeta (triple empate con -15). La competencia inicia hoy y culmina el domingo. El defensor del título es Cristóbal del Solar.

Gran Final FdG Golf Tour: Cerramos la temporada 2020 jugando en Dye Fore con la participación de 6 flights o categorías en competencia. Como saben, fue la primera temporada del FdG Golf Tour, pero la cuarta consecutiva contando las tres anteriores como Golf Channel AM Tour RD. Han sido años de muchas satisfacciones, especialmente por el año tumultuoso que vivimos, pues a pesar de la pandemia, pudimos hacer un tour competitivo jugando a lo largo de cinco meses.

Gracias a nuestros patrocinadores, jugadores, prensa, a los campos, a nuestros suplidores, y al personal de nuestra empresa por el gran apoyo.

Campeones Temporada 2020: Don Marcos Flight: Rafael García. Villalona Flight: Yoshiro Igushi. Toñito Flight: Modesto Díaz. Lizarazo Flight: Edward Marte. Ubaldo Flight: Volker Schmid. Brenda Flight: Cecilia Rosado de Nord. Ganadores de la parada: Don Marcos Flight: 1ro. Rafael García (79). Villalona Flight: 1ro. Yoshiro Igushi (83). Toñito Flight: 1ro. Modesto Díaz (88)*, 2do. Teodoro Reyes (88)*, 3ro. Néstor Rodriguez (92)*. Lizarazo Flight: 1ro. Edward Marte (84), 2do. Wascar Montilla (87), 3ro. Adolfo Molina (95)*. Ubaldo Flight: 1ro. Volker Schmid. Brenda Flight: 1ro. Gross, Cecilia Rosado de Nord (90), 1ero. neto, Mariel Villalona (78 neto).

En el evento hubo también un torneo de invitados.

Marlon Bonelly ganó el primer lugar neto (71), y Alessandro Righes llegó segundo (73). (*) Desempate por tarjeta.

El evento final contó con el patrocinio de la BM Cargo, IQTEK, La Colonial, RV Consultores Internacionales, TaylorMade, AmeriRent, Casa Brugal, Santo Domingo Wellness Center, Heineken, JC

Simó Human Performance, DMC, Hospifar, La Aurora Cigars y Leo Sánchez Sport. Nos vemos en marzo de 2021.

Up and Down: * Hiram Silfa gana tercera parada del Canita Golf Tour. Se jugó en Cocotal y se dieron piña de la buena, arrojando un cerrado tablero de lideres. El score ganador fue de -4. ¡Bien hecho! * Tomas Mercedes. Celebró su clásico torneo de cumpleaños en Punta Blanca, y fue todo un espectáculo. Por razones de espacio no ponemos los resultados, pero los pueden ver en nuestra web. * Que pena! Fue confirmado que Tom Weiskopf está en tratamiento contra el cáncer de páncreas. Mala noticia que nos entristece. * US Open Femenino. Tres birdies consecutivos en los últimos tres hoyos hizo A Lim Kim para ganar el evento por un golpe, y de paso meterse en los bolsillos un millón de los verdes. MBQEA! * Gran pesar por el deceso de Miguel Angeles. Se fue un caballero. Un tipo bueno, que demostró amor por nuestra disciplina. Paz a su alma. Siempre le recordaré. * Acción local: Hoy, Torneo Unidos por un Compromiso (HEAT Awards, Punta Espada) Sábado, Gran Final Pink Golf Tour 2020 (Guavaberry), y Christmas Open (Ocean’s Four). De hoy al domingo, Puerto Plata DR Open (Playa Dorada Golf Club). * Acción profesional: PNC Championship (PGA Tour Champions), Australian PGA Championship (Tour Europeo), CME Group Tour Championship (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana.