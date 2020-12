Los Toros son de Grandes Ligas

Héctor J. Cruz

Un comentario muy generalizado en estos días está relacionado con los Toros del Este. Los analistas dicen que tienen un equipo de Grandes Ligas, y que si entran a play off serán superiores a los demás. ¿Es cierto eso?

Su cuerpo monticular prácticamente es repetido del año pasado: Paolo Espino. Raul Valdes, Jorge Martínez, Carlos Hernández , Jenrry Mejía, entre otros. Ahora tienen dos nombres de MLB en la receptoría , Gary Sánchez y Raudy Read. Para la inicial están Yamaico Navarro y Pete OBrien, el MVP del pasado torneo, aunque esta vez se porta más tranquilo en su ofensiva..

Para short y segunda Cristian Adames y Jorge Mateo, para la antesala Jeimer Candelario o Miguel Andújar (Detroit y Yanquis), y para los jardines Abraham Almonte, una estrella en el jardín central, Ruben Sosa, el gran novato Jesús Sánchez y Yasiel Puig, que cuando coja su “tiempo” podería ser un problema serio en la liga.

Aquí , desde luego sobra gente, y no están contemplados los nombres de Jordany Valdespin, Alen Hanson y Pedro Florimón, entre otros. Es obvio, entonces, que los Toros tienen exceso de jugadores, pero también exceso de calidad.

¿Qué faltaría? Esperar a ver quienes seguirán jugando luego que pase la Nochebuena, es decir cuando inicien los play off cuando pase esa primera fiesta familiar del año. Solo eso. Los Toros fueron doble campeones el pasado invierno, ganaron aquí y en la Serie del Caribe, y fue el primer club dominicano en ganar el clásico caribeño desde el 2012. Hasta ahora van bien los chicos de Raymond Abreu, el gerente y el manager Lino Rivera.

LOS ARBITROS: Fruto del Covid-19 he visto mucho beisbol en TV porque no se puede correr mucho riesgo en el play. Así que veo mucha TV, y paseo constantemente por los juegos de la fecha en Lidom. Concluyo que los árbitros dominicanos que laboran en este torneo siguen cometiendo los mismos errores de siempre en las bases (fallos casi del 50%),. pero con frecuencia aparecen algunos con mucha distorsión en el llamado de bolas y strikes. Creo que la Lidom debería revisar bien quién puede ir al home plate y quién no, porque tengo la impresión de que allí están colocando gente que puede estar en base, pero no detrás del plato. ¿Se entiende eso? (LEA MÁS EN LISTINDIARIO.COM)..

EL BOLETIN: Finalmente hemos conseguido que Salud Pública y Lidom remitan a los medios un boletín semanal con datos actualizados del tema Covid-19 en la pelota.. Era costumbre que el Dr. Edward Guzmán, quien dirige el operativo, le diera los datos a varios medios, pero eso no estaba bien..Ahora tenemos el boletín , que debe ser enviado cada lunes, para mejor organización y orientación.. Dice el último que en total se han realizado 5440 pruebas en los seis equipos (personal y jugadores), es decir que se ha hecho un trabajo intenso, que va a continuar. El total de positivos es 66, que no llega al 1%... Licey y Gigantes registran 18 casos, pero eso viene desde noviembre o los entrenamientos. Las Aguilas y Toros 7, Estrellas 12 , y Escogido 4.. De las últimas 48 horas se reportan solo 2 casos de las Estrellas Orientales.. Se han recuperado 51 y activos, en proceso de curación, hay 15.

DE MLB: Por cierto, dice un reporte no oficial que la MLB ya está pidiendo, o pedirá a los equipos, que todos los jugadores se vacunen del Covid19 antes de ir a los entrenamientos..Es buena medida y creará un buen ambiente..Y yo pregunto: ¿cuándo llegará la vacuna a Dominicana? ¿ por cuáles sectores empezarán? Yo diría que primero Salud, y luego los demás…¿Llegará antes que finalice el actual torneo de beisbol?.... El lanzador Rafael Montero, de Texas, pasó ayer a los Marineros de Seattle por un novato a futuro… Montero pasó dos años en Texas como relevo medio, antes era un prospecto de los Mets, pero fracasó como abridor…

DEPORTISTA: Falleció don Alejandro Grullón,el fundador y presidente del Banco Popular por mucho tiempo.Fue presidente hasta que tuvo salud… Está ligado al deporte porque fue de los accionistas de las Aguilas Cibaeñas en los años 60 , y todavía se mantenía como tal.. Una vez hablamos en CDN, del cual fue fundador y primer dueño, y me dijo que había recibido un cheque de 100 pesos de las Aguilas como repartición de beneficios. Fue un gran tipo.

NO ENTENDI: El lunes, en un partido entre Gigantes y Escogido en la capital, con la pizarra igualada a 1 en el 8vo., los Gigantes colocaron hombres en segunda y primera, sin out,… El siguiente bateador José Siri intentó el toque de sacrificio tres veces, y las tres falló en foul, acreditándose un ponche de regla..¿ Por qué el manager Luis Urueta intentó el toque tantas veces con el jugador más rápido del torneo? Sirí es difícil de doblar en primera, a menos que dé un batazo super duro y de frente..¿Habrá confundido la última señal?.Es posible..

EL OTRO TOQUE:- Ahora tenemos que el Toque de Queda empieza hoy a las 7 de la noche, todos los días, pero usted puede seguir circulando para regresar a su hogar..¿Eso abarca a vehículos y peatones o solo a los vehículos? No aclararon eso, porque la gente no entendió nada… Fue correcta, desde luego, la medida de permitir la fiesta de Navidad y Año Nuevo hasta la 1 de la mañana… pero esos días los dominicanos estarán fiestando hasta las 6 de la mañana..¿No me creen?.