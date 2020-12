Towns rompió en llantos al ser llamado a la cancha

Biba Adams / Yahoo Sport

Minneapolis

Desde el fallecimiento de Jacqueline Cruz Towns, dijo su hijo, ha estado preocupado por tratar de mantener a salvo a otros parientes.

Se vio al jugador de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, derramando lágrimas antes de ir a la cancha de baloncesto por primera vez desde que perdió a su madre por el COVID-19.

Towns se sentó en el banco a llorar mientras era consolado por otros jugadores, entrenadores y personal de los Wolves en el Target Center durante la pretemporada 2020-2021 de la NBA en Minneapolis el sábado por la noche.

Durante el campamento de entrenamiento a principios de este mes, Towns le dijo a la prensa que “jugó más este juego porque me encanta ver a los miembros de mi familia verme jugar un juego en el que tuve mucho éxito y en el que tuve mucho éxito”.

“Siempre me hacía sonreír cuando veía a mi mamá en la línea de fondo”, dijo , “o en las gradas pasando un buen rato”.

Un reportero le preguntó a Towns si alguna vez podría ver el juego como una especie de terapia. Indicó que no lo haría.

“Va a ser difícil de jugar”, respondió. “Va a ser difícil decir que esto es terapia. No creo que esto vuelva a ser una terapia para mí. Pero me da la oportunidad de revivir los buenos recuerdos que he tenido “.

Towns perdió a su madre y a otros seis miembros de la familia, incluido un tío, por el coronavirus mortal que ha matado a casi 300.000 estadounidenses.

“He perdido mucho”, dijo Towns. “Familiares cercanos, personas que me han criado, que me han traído aquí, ayer fue otro momento en el que tengo que mirar hacia atrás en mi vida con esa persona y tratar de superar eso”.

Jacqueline Cruz Towns murió por complicaciones del coronavirus en abril. Desde su muerte, dijo su hijo, ha estado preocupado por tratar de mantener a salvo a sus otros parientes.

“Tratar de mantener a mi hermana, a los niños, a mi papá fuera de peligro”, dijo Towns. “He visto muchos ataúdes en los últimos siete meses, ocho meses. Pero tengo muchas personas en mi familia, en la familia de mi mamá, que se han vuelto COVID, y yo soy el que todavía busca respuestas, tratando de mantenerlos saludables “.

Los Timberwolves no jugaron en la temporada 2019-2020 en la burbuja de la NBA en Orlando. El partido de pretemporada del sábado fue el primero desde el comienzo de la pandemia.

