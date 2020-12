Vacuna da esperanza para Juegos de Tokio

AP

TOKIO

La creciente disponibilidad de vacunas contra el coronavirus es un “rayo de esperanza” para la realización de los Juegos Olímpicos a mediados del próximo año, indicó este lunes la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, al tiempo que Japón lidia con un rebrote de contagios.

Como ciudad sede, Tokio hará “lo que sea necesario” para llevar a cabo exitosamente los Juegos Olímpicos, que fueron pospuestos un año, hasta julio de 2021, debido a la pandemia, dijo Koike en una entrevista con The Associated Press.

“Ya están siendo distribuidas unas cuantas vacunas y de hecho estén siendo usadas. Es un rayo de esperanza”, sostuvo al referirse al inicio de las vacunaciones la semana pasada en Gran Bretaña y Rusia y la distribución de las mismas en Estados Unidos a partir de esta semana.

“Yo espero que esto también se convierta en un rayo de esperanza para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, añadió Koike.

El gobierno japonés ha indicado que contará con las vacunas suficientes para aplicarla a todos sus habitantes para junio próximo.

Incluso sin un confinamiento obligatorio, Japón sobrevivió de mejor forma las primeras etapas de la pandemia que Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa. Puso en vigor un confinamiento en casa no obligatorio y el cierre de negocios no esenciales en abril y mayo. Pese a no ser de carácter obligatorio, logró reducir el ritmo de los contagios.

Durante un segundo brote a mediados de año, el gobierno de Tokio pidió a los negocios cerrar antes y exhortó a la población a usar mascarillas y acatar otras medidas básicas preventivas.

“El pueblo japonés es muy cooperativo, pero por ahora está siendo complaciente sobre la situación pese a reiteradas peticiones similares”, subrayó Koike. “Estoy preocupada”.

Los contagios han aumentado al tiempo que el gobierno japonés ha postergado la imposición de medidas más duras para evitar mayor daño a la economía. Los casos graves de COVID-19 se mantienen firmemente al alza, rebasando la capacidad de los hospitales y afectando la atención médica para otro tipo de pacientes, de acuerdo con los expertos.

Japón ha reportado 179.653 contagios a nivel nacional, incluyendo 2.585 decesos hasta el domingo. Tokio, donde la cifra de muertes diarias por COVID-19 rebasó las 600 la semana pasada, reportó 305 nuevos casos el lunes.

Koike sostuvo que es responsabilidad del gobierno japonés proteger la salud y bienestar de los ciudadanos, pero existen diferencias entre su postura y la del gobierno de Tokio.

“Así que lo único que yo puedo hacer es proteger la salud y la vida de los habitantes de Tokio”, afirmó.

El gobierno del primer ministro Yoshihide Suga ha presionado por una campaña de viajes con descuento para apoyar la industria del turismo, ignorando las advertencias de expertos de que las actividades económicas y sociales deberían reducirse. El lunes, Suga finalmente anunció la decisión de suspender la campaña turística GoTo a nivel nacional del 28 de diciembre al 11 de enero, durante la temporada de viajes navideños.

Suga también anunció planes para compensar a los dueños de bares que cooperen con las medidas de cierre temprano y ofrezcan descuentos especiales para personal sanitario por su labor en el combate contra el coronavirus.

Recientes sondeos de los medios muestran que el índice de apoyo público al gobierno de Suga se ha desplomado del 70% hasta cerca de 50% en los tres meses desde que asumió el cargo, y muchos de los encuestados señalaron dudas sobre la manera en que ha lidiado con la pandemia.