Buenos eventos para el deporte

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com



Este fin de semana hubo tres eventos deportivos locales que deseo resaltar por su gran relevancia.

ENCUENTRO EN PALACIO: El viernes a mediodía gran parte de la comunidad beisbolistica dominicana se reunió en Palacio Nacional, en un hermoso Salon Las Cariátides en una invitación del presidente Luis Abinader y organizado por su gente.

Presentes estuvieron el director de MLB aquí, Yerick Perez, el presidente de Lidom Vitelio Mejía , el comisionado de beisbol del Caribe Juan Puello Herrera, los presidentes de las Aguilas Quilvio Hernánez, del Escogido José Miguel Bonetti, del Licey Domingo Pichardo, Chilote Llenas,entre otros. Un montón de peloteros, encabezados por Nelson Cruz y Fernando Tatis Jr., mas David Ortiz, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.

El hecho es que el Presidente Abinader da una muestra de gran aprecio por este sector, y los convoca en un compartir ameno y significativo.

DE FUTBOL: El mismo presidente Abinader tuvo una segunda muestra de deportista el fin de semana cuando ayer se sentó en las gradas del estadio de futbol de San Cristóbal a presenciar el partido final de la LDF, que culminó con la corona para la O y M.. Claro que él asistió también por la circunstancia de que se trata del equipo de la universidad de su familia, pero como sea es válido. Como es válido igualmente que la LDF haya podido celebrar su torneo 2020, recortado por el Covid 19, inclusive con fanáticos en gradas. Felicidades a Manuel Estrella y la familia del fútbol.

EL CONCLAVE: El tercer evento fue celebrado el sábado, La Cumbre del Deporte, en el escenario del hotel Jaragua. Fue una iniciativa de CDN y CDN Deportes, y tuvo la participación de distintos actores del deporte nacional. La idea es ayudar a definir el camino para la reformulación de la Ley General del Deporte, sea reforzando la vieja ley (2005) o partiendo desde cero, de un nuevo documento, según plantearon algunos. Hubo mucha gente de calidad, y ya veremos qué desenlace tiene esto. A mi, en particular, me encantaría que el Estado quite los subsidios directos a las Federaciones, y que simplemente el Ministerio de Deportes sea el filtro para el financiamiento de todos sus eventos. Eso eliminaría la vagancia, la dedicación al servicio social, y el querer permanecer en esos puestos por 30 años, en muchos pasos por el manejo de esos fondos. . ¿Se entiende eso?.

DE LIDOM.- Las Aguilas Cibaeñas vencieron 3-2 a los Gigantes del Cibao, anotando la vuelta decisiva en el noveno. Robel García dio un elevado a terreno corto del left, pero hubo confusión entre Seuly Matías y el short Oneil Cruz y la bola picó entre los dos…Isaias Tejeda dio el hit ganador… Kelvin Gutierrez dio jonrón para los Gigantes contra Yunesky Maya, quien tiró cinco innings por las Aguilas.,.. Los Gigantes han perdido 5 seguidos , tienen 7-11, en el último lugar del torneo…Las Aguilas mejoran a 12-10 luchando por la clasificación..Rangel Ravelo, de las Aguilas, bateó 3 hits, todos sencillos… Juan Francisco, de Gigantes, se ponchó 4 veces, y creo que es la tercera vez en 18 juegos del equipo…El Escogido no tuvo piedad con Licey venciendo 7 por 1.. Para el Escogido fue un día de bulpen, actuaron 8 lanzadores y solo Samuel Adames tiró dos entradas a mitad de juego, acreditándosele el triunfo… El Escogido tiene 13-11, solo le restan seis partidos de la serie regular.. El Licey está en 8-11, ha perdido 2 seguidos y tiene 4-6 en los últimos diez…. Jugadores que ya terminaron su labor en el torneo: David Vidal, de Puerto Rico, viaja para integrarse a la liga boricua..Y John Nogowski, Aguilas, también se va porque vino por un tiempo determinado…. Las Estrellas Orientales son el equipo de la semana pues han ganado 5 corridos y están en la primera posición, 10-8, con el mejor promedio en ganados y perdidos (.556)…. El sábado, el Licey perdió de las Estrellas a pesar de pegar 3 jonrones y en el noveno (perdiendo 5-6) llenaron las bases sin outs, y no pudieron anotar… Este lunes, los Gigantes visitan al Escogido,Estrellas a las Aguilas, Licey a los Toros...

DE INTERES: El receptor James McCann firmó por 4 años y US$40 millones con los Mets de Nueva York. Este año McCann jugó con los Medias Blancas de Chicago y pegó 7 jonrones, 15 empujadas con promedio de .289.-… Dave Jauss trabajará como coach de la banca de Luis Rojas en los Mets, según se anunció ayer en el mundo de los rumores (que siempre son ciertos)…. Lo que no dice la crónica en inglés es que Jauss “cogió colita” aquí porque al ser manager del Escogido eso le facilitó las cosas. Rojas es asesor del club, pero un jefe alto…Jauss fue coach de los Mets en años pasados cuando fue manager Jerry Manuel..El asistente de Rojas en 2020 fue Hensley Meulens, pero éste no regresará para el 2021…