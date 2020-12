La desaparición de los ídolos

Héctor J. Cruz

Digamos que 20 años atrás, las Aguilas Cibaeñas tenían un gran debate pues varios de sus jugadores se repartían –o compartían –la idolatría pública. En el Licey, su enconado rival, la cosa fue más fácil y placentera pues a principios de los 2000 nacieron Los Menores (Erick Aybar,Anderson Hernández y Emilio Bonifacio), y ellos llevaron la voz cantante.

Pero las Aguilas estaban metidas en su mejor momento histórico. Incluso habían ganado su primera serie del Caribe en 1997, luego de 9 intentos fallidos en un terreno que era propiedad casi absoluta del Licey.

¿Cómo sucedieron las cosas en las Aguilas? Todo empezó en los 60 con Winston Llenas y Julián Javier, continuó en los 70 con Tomás Silverio y el surgimiento de Miguel Diloné y Tony Peña, luego llegó el tremendo Luis Polonia.

Pero faltaba mucho más. Ramón Arturo Peña, Miguel Tejada, Alberto Castillo, Felix Fermín, Julián Tavarez, Tony Batista, Guillermo García , Mendy Lopez y otras estrellas de Lidom (algunos de ellos también estrellas de MLB).

Ha pasado el tiempo y los ídolos de hoy casi no juegan y lo hacen escasamente. ¿Es Zoilo Almonte un auténtico ídolo cibaeño? Hay un poco de eso, incluso se puede decir que estaba en camino de serlo, pero los japoneses interrumpieron ese proceso. Antenoche estuvo practicando con las Aguilas, entrará a juego un día de estos.

Usted revisa el grupo actual, del presente campeonato, y no encuentra respuesta adecuada.

Hay buenos peloteros, como Victor Robles, que juega aquí este año gracias al Covid-19, está Juan Lagares, un buen jugador, pero nunca ha rendido lo suficiente ni se ha entregado a tiempo completo, el panameño Johan Camargo , Rangel Ravelo, Melky Cabrera pudo haber sido, pero nunca jugó mucho aquí.

También tienen a Robel García, Francisco Peña ha sido buen cátcher, pero sin la estatura ofensiva de su padre, Wilmer Difó, Juan Carlos Pérez, y está el caso de Ronny Rodríguez, un buen jugador, pero con limitaciones, y ahora sale de acción por haber firmado con un equipo japonés.

Tampoco hay lanzadores a la vista, y viene a suceder como ocurre en muchos equipos, que la figura principal es el manager, en este caso Felix Fermín, con tremendo historial en el equipo. Y que conste: esto afecta a casi todos los clubes, aunque algunos, como Junior Lake en las Estrellas, están trillando buen camino como ídolo .

DE INTERES: Juan Francisco tenia 11 ponches seguidos antes de su primer turno de anoche. Recibió una base por bolas y ahí se rompió la racha, aunque no haya bateado (pero no se ponchó).,.. Al Michaels, narrador de beisbol los últimos 25 años con equipos y cadenas de Estados Unidos, recibió el premio Ford Frick del Salón de la Fama… Ernesto Jerez fue nominado en un grupo de 7, y el solo hecho de esta nominación es una gran distinción para el cibaeño.... Michaels será instalado en la ceremonia del 24 de julio del 2021, cuando reunirán a los elegidos en los dos años, 2020 y 2021… La de este año fue suspendida por el Covid.. Es obvio que en esta ceremonia tendrán que ponerle tiempo limite a cada discurso porque ahí hay gente que hablan una hora..Y como serán tantos, esta vez deberán controlar… Mel Rojs Jr. firmó con el beisbol del Japon por dos años y US$5 millones..No seguirá en Corea, pero es un paso gigante para él en la calidad y en lo económico…. En la pelota local hay muchos equipos que tienen fanáticos de “plástico” o de cartón en las gradas..El único que respeta el “distanciamiento social” es los Toros pues cada foto está a tres asientos de distancia…José Offerman está laborando como analista en la transmisión de radio del Licey..Ahora tienen un ex gerente,Fernando Ravelo, y un antiguo manager-jugador en Offerman… Esta noche juegan en el Quisqueya Licey- Gigantes, su 6to. Y último de la temporada…Algo bien raro, pero así van las cosas en Lidom… Usted puede ver la entrevista de José Gómez en la plataforma digital de Listin Diario, especialmente en Facebook e Instagram…Gómez relata como ellos han enfrentado el Covid 19, al extremo de permitir la presencia de esposas de los peloteros en el hotel…Esta es tremenda idea, porque si un pelotero está en un hotel con su esposa, difícil que se vaya de fiesta a hacer diabluras por ahí..El control sería más seguro que los famosos grilletes del juicio del Pulpo….

MUNDO AL REVES: Ya está creciendo el número de países que autorizan el uso de la vacuna contr a el Covid, aunque aparecerán algunas reacciones negativas por alergia, lo cual es natural… Hechos y frases celebres de ese juicio:.-

.- Los enviados a prisión en San Cristóbal tuvieron que ser movidos a Najayo porque no había cupo allí.. ¿Le preguntaron al juez Vargas antes de?

.- Carlos Salcedo, el abogado que recibió un boche del juez Vargas el primer día, dijo que “el juez se comportó como un muchacho grande”.

.- Antonio Puesán, director de redes de los Toros, dijo ayer que Wilson Camacho y Yeni Berenice han trabajado demasiado y podrían ser puestos en “fatiga extrema”, como hacen en la pelota.