Golf a toda marcha con eventos importantes

Félix Olivo

A pesar de la situación, poco a poco se siguen adicionando eventos al calendario regular, y el fin de semana estuvo matizado por varios eventos como el Big 5 de Cayacoa, el Torneo La Romana-Bayahíbe en Dye Fore, la primera parada del Tour Juvenil en Guavaberry, el cumpleaños de Amilcar Kalaf en Ocean’s Four, y el Golf View en Corales. Detalles y resultados los pueden encontrar en nuestra web, pero aquí les traigo gráficas de algunos.

Up and Down: * Este sábado es la Gran Final del FdG Golf Tour en Dye Fore. Será un torneo abierto para todos los que quieran participar, pertenezcas o no al tour. Contáctanos! * Por ahí viene el Puerto Plata DR Open. No debemos perdernos ese gran evento del PGA Tour Latinoamericano. Separen la fecha del 17 al 20 para ir a apoyar este gran esfuerzo por nuestro golf y nuestro turismo. * El Phoenix Open va con público. Contrario a muchos eventos que ya han dicho que van sin fans, los organizadores dicen que el torneo si tendrá, pero no los 20 mil que se meten sólo en el hoyo 16, sino un número significativamente menor. * Sin embargo, el Farmers Insurance no tendrá público. Se esperaba que iniciando el West Swing “se viera gente en las graderías”, pero “nananina”. * Cuidemos la estética. No es ir a jugar como que se va para una fiesta, pero aparecerse en el campo con unas bermudas de los 80’s (tachones incluidos), un polo “debembao” y una gorra que vio pasar sus mejores años, “como que no tá”. Para ver payasos, voy al circo. * Kevin Rodriguez, tercer hoyo en uno. Lo consiguió en el hoyo 15 de Guavaberry jugando la parada juvenil. ¡Felicidades! * The Open 23’ y 24’ ya fueron fijados. En 2023 va en Royal Liverpool y en 2024 se jugará en Royal Troon. Como que esa gente trabaja con tiempo. ¿Cierto? * Vistas, impresionante. Será en el primer trimestre de 2021 que disfrutaremos de ese proyecto, pero si les digo, amigos: está quedando increíble. Hagan su cita y vayan a conocerlo, que no se van a arrepentir. * Que le pasa a Grillo? El argentino vive “amagando y no dando”, y nuevamente, luego de estar en una posición de rematar, dejó ir el chance. Creo que todo está en su cabeza. Ojalá se “sacuda”, porque a ese nivel cuando te dan la oportunidad, debes capitalizar. * Acción local: Hoy, Guava5, (Guavaberry). Sábado: Parada Final FdG Golf Tour 2020 (Dye Fore), 3er. Torneo Cocuyos, (Ocean’s Four), Domingo, Tomás Mercedes Classic (Punta Blanca), y 12 y 13 Dic, 3ra. Parada Tour Canita (Cocotal). * Acción profesional: QBE Shootout (PGA Tour), DP World Tour Championship (Tour Europeo), U.S. Women’s Open (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com