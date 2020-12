Grosjean no estará en el GP de Abu Dabi

AP

El piloto francés Romain Grosjean no competirá el próximo domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada de la Fórmula Uno, y en su lugar volará a su casa en Suiza para continuar la recuperación de las quemaduras en la mano que sufrió tras un impactante choque la semana pasada en el GP de Bahréin.

Inicialmente, Grosjean confiaba recuperar la suficiente movilidad en las manos para competir en el cierre del campeonato, pero será nuevamente reemplazado por Pietro Fittipaldi el 13 de diciembre, indicó la escudería Haas el domingo. Fittipaldi debutó este domingo en el GP de Sakhir en Bahréin.

La trayectoria de en la F1 de Grosjean, de 34 años, podría estar llegando a su final. Su lugar en Haas será ocupado el año próximo por el hijo de Michael Schumacher, Mick, y quien iniciará su carrera en la F1. El alemán de 21 años ganó este domingo el título de la F2.

Grosjean debutó en la F1 en 2009 y consiguió 10 podios, siendo segundo en dos ocasiones. El domingo pasado logró escapar tras quedar atrapado entre las llamas de su monoplaza durante casi 30 segundos después de que chocó en la primera vuelta.

“Es con gran tristeza que no podré realizar mi última carrera en Abu Dabi y estar ahí con el equipo”, dijo Grosjean. “Intentamos todo lo posible con el doctor para sanar mi mano, pero el riesgo de la carrera es demasiado grande para mi recuperación y salud. Es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero es obviamente una de las más sabias”.

Su futuro es incierto debido a que no encontraría una plaza el próximo año en la F1. Anteriormente había expresado interés en la IndyCar, pero el riesgo de choques son mayores en sus circuitos ovalados.

Grosjean, padre de tres niños, dijo en una entrevista televisiva esta semana, que no ya no estaba tan entusiasta en incursionar en la IndyCar tras reflexionar por su accidente.