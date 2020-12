¿En qué tramo está torneo Lidom?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

Fruto de las secuelas del Covid 19, el actual torneo de beisbol tuvo que celebrarse en un calendario regular de 30 juegos, en lugar de los 50 acostumbrados hace mucho. También, por la misma problemática, Licey y Gigantes tuvieron que salir de competencia unas dos semanas por la presencia de positivos en dichos clubes.

Ahora, tenemos una situación incómoda pues hay equipos que prácticamente han jugado el doble de Licey y Gigantes.

El Escogido, por ejemplo, ha celebrado 19 partidos y presenta record de 10-9, y solamente le restan 11 para finalizar su calendario regular. Los Toros han celebrado 16, tienen marca de 9-7 y ocupan el 2do. lugar por promedio de ganados y perdidos. El Escogido finalmente pudo vencer a los Toros este año, y romper una seguidilla de 12 derrotas corridas desde el año pasado. En el noveno ganaron 6-1, pero llegó jonrón de dos vueltas por Gary Sánchez, y finalizó 6-4.

Y luego están las Aguilas, con 8-8, tras de vencer a su rival más espectacular, el Licey, en el primer enfrentamiento de la justa, y fue ayer en Santiago. Las Aguilas ganaron por blanqueada de 3-0, contando con buen pitcheo del iniciador Yunesky Maya y jonrón de dos vueltas por Melky Cabrera.

Los Gigantes están en reacción positiva, se han colocado en primer lugar con 6-4 (promedio de .600), y tienen racha de 4 victorias corridas. Ayer vencieron a las Estrellas 6 por 1 con dos jonrones del inicialista Ronald Guzmán.

Licey había ganado los dos primeros juegos de su retorno (lunes y pasados pasados), pero ahora han perdido 5 en línea, un desastre. El sábado sufrieron un revés muy doloroso cuando perdieron del Escogido 6-2 con grand slam de Joe Dunand en el noveno inning, siendo los rojos home club. Licey se ha colocado en 4-6, y ocupa la 5ta. posición.

Las Estrellas siguen jugando mal, en los últimos diez tienen 4-6 y en total 5-8 ocupando el sótano del torneo.

¿Qué sucederá ahora? Que Licey y Gigantes tendrán que jugar muchos días corridos, incluso algunos en doble jornada, y eso les pondrá presión.. Hay dudas, inclusive, que la regular finalice el día 20, si no un poco más allá.

La parte positiva es aparentemente que el Covid 19 está “controlado”, y el torneo iría sin problemas por ese lado.

DE INTERES: Los Toros siguen “abusando”, o al menos hacen el intento. Anuncian que han contrado al cubano Yasiel Puig, que está en la agencia libre y no vio acción este año .. ¿Seria Puig una distracción? Ellos van a correr el riesgo pues si se concentra puede rendir mucho aquí…Tambien dicen que pronto tendrán al antesalista Jaimer Candelario, una buena noticia…Las Estrellas están eufóricas porque la noche del viernes estrenaron una voz femenina leyendo comerciales en la transmisión de TV..Se llama Honey Pérez, y dicen que es primera vez que ocurre en la pelota local…El viernes, el equipo verde retiró el numero 16 de su antigua estrella Rafelin Ramírez..Se une a un grupo de números retirados y que conforman Tetelo Vargas, Rafael Batista, Rico Carty, Alfredo Griffin, Silvano Quezada…¿Quiénes juegan esta noche en Lidom? Hay pobre información diaria.. Dicen que Licey y Escogido en la capital y las Aguilas y Gigantes en San Francisco….,El manager interino de los azules Joel Noboa tiene marca de 2-5, y eso es malo…El dirigente Luis Sojo sigue en recuperación, aunque no se ha vuelto a mencionar su nombre ni cuándo pudiera regresar….Rudy Guilliani, el ex alcalde de Nueva York, tiene Covid 19. El presidente Donald Trump anuncia que Guilliani tiene el “Chinavirus”…. Yunesky Maya fue héroe de primera línea para las _Aguilas ayer. En 5.1 innings solo dos hits al Licey, el cubano de 39 años de edad ahora tiene 19 entradas de 14 hits permitidos.