Spence pone en juego todo ante García en 1ra pelea desde accidente

AP

ARLINGTON, Texas, EE.UU.

Errol Spence Jr. cambió su estilo de vida tras un accidente automovilístico a alta velocidad. Aunque se salvó de sufrir lesiones graves, enfrentó cargos menores por conducir ebrio en Dallas.

Y el episodio estuvo cerca de descarrilar la promisoria carrera de Spence en el boxeo.

Spence, campeón de los welter, se mudó de Dallas para buscar una vida más tranquila en los suburbios. Volvió a los entrenamientos en cuanto los médicos le dieron permiso de seguir peleando.

Ahora, llegó el momento de que vuelva al cuadrilátero. Spence buscará defender sus títulos del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo (CMB y FIB) este sábado por la noche, cuando se medirá al boricua-estadounidense Danny García en el AT&T Stadium.

Spence peleará por segunda vez en el estadio del equipo de la NFL que lo ha adoptado, los Cowboys de Dallas.

“Ésta es una de las peleas más importantes de mi vida”, dijo Spence, invicto en 26 peleas con 21 nocauts. “Es mi pelea de reivindicación y de regreso. Y no aceptaré menos que una victoria”.

En septiembre de 2019, Spence conquistó el cetro welter del CMB para añadirlo al cinturón de la FIB, gracias a una victoria por decisión dividida sobre Shawn Porter, en una emocionante pelea realizada en Los Ángeles.

Un mes después de aquel combate, Spence volcó su Ferrari cuando corría por una calle de Dallas en la madrugada. Spence salió despedido del vehículo, pero no sufrió una sola fractura ósea. Únicamente presentó algunas laceraciones en el rostro.

La aprobación para pelear llegó sólo después de que los médicos le dijeron que no presentaba hemorragia cerebral.

“Siento que mi accidente me ayudó mucho simplemente a poner los pies en la tierra, a sentirme más humilde y a darme cuenta de que mucha gente no tiene una segunda oportunidad”, comentó el boxeador de 30 años. “Siento que van a ver a una versión diferente de mí. Estoy acá para demostrar por qué.

García, de 32 años, tiene una foja de 32-6, con 21 nocauts. Pelea por primera vez desde que se impuso enero por decisión sobre Ivan Redkach, en un combate a 12 rounds.

Nacido en Filadelfia, García dijo que su rival lo había mordido en ese pleito.

Se suponía que García iba a enfrentar a Spence en el momento en que el campeón sufrió el accidente. García, quien ha sido monarca en dos divisiones, cambió los planes y obtuvo un segundo triunfo consecutivo.

“El boxeo es un deporte de oportunidades”, dio García. “Y el momento ha llegado. Me siento muy bien. Tuve un entrenamiento excelente, hice todo lo que debía hacer. Es momento de salir el sábado por la noche y hacer lo que hago mejor, para ganar”.